الآلية المالية الأوروبية مع ايران مناسبة أيضا لبلدان أخري

واضاف عباس عراقجي في حديث له مع وكالة أنباء ريانوفستي اليوم الاثنين : تفاصيل الخطة غير واضحة بعد ، لأن المشكلة صعبة للغاية ؛ في الوضع الحالي ، يجب حل المسائل التقنية والقانونية لهذه الالية.

واشار عراقجي : نعرف ان هناك عناصر تحاول منع هذه الآلية من الانطلاق وانهم يضعون العقبات امام هذه العملية، لكننا نأمل ان يتم اطلاق الآلية المالية لايران واوروبا قبل تنفيذ الحزمة الجديدة من العقوبات الامريكية ضد ايران في نوفمبر.

وقال نائب وزير الخارجية، إن العقوبات الجديدة أثرت بشكل كبير علي سعر النفط في السوق العالمية.

وقال عن التصريحات التي صدرت مؤخرا عن ترامب لمواجهة صادرات النفط الإيرانية : لست خبيرا في هذه القضية لكن أعتقد أن هذا الموضوع ( ارتفاع أسعار النفط بسبب العقوبات) أمربديهي.

ورداً علي سؤال حول ما إذا كانت إيران ستنفذ التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، قال: هذا ليس تهديداً، إنها حقيقة، من الواضح أن جميع دول الخليج الفارسي تريد بيع نفطها وإن العالم بحاجة الي النفط والطاقة في المنطقة. ولهذا السبب ، يجب علينا بذل كل جهد لضمان أن تكون جميع البلدان في المنطقة راضية عن تنفيذ الاتفاقات ؛ ويجب أن يكون أي اتفاق شامل.

وأشار إلي أن إيران تعمل مع شركائها لإنشاء آلية ثنائية لبيع النفط، ويجري التحقيق في إمكانية إنشاء نظام مثل سويفت للالتفاف علي العقوبات الأمريكية.

انتهي** 2344

