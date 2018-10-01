تنمية التعاون المشترك بين ايران وباكستان

اسلام اباد/1تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال وزير الشؤون الداخلية الباكستاني 'شهريار خان افريدي' ان حكومة بلادة الجديدة تدعو لتنمية علاقات التعاون المشترك بين ايران وباكستان وفي جميع المجالات ومنها التعاون في مجال زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واكد افريدي في حوار مع مراسل ارنا في اسلام اباد علي تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان العلاقات الاخوية بين الشعبين والحكومتين لها تاريخ قديم وتضرب بجذورها في الثقافة المشتركة للبلدين فايران اول بلد اعترف باستقلال باكستان في العام 1947 مضيفا ان البلدين الجارين وقفا بجانب احدهم الاخر في السراء والضراء.
وقال شهريارخان ان الحكومة الحالية تسعي لتنمية العلاقات مع جاراتها والدول الاسلامية وعلي رأسها الجمهورية الاسلامية الايرانية مبينا الخصائص التي تمتاز بها ايران وان التعاون بين البلدين سيكون مثالا يحتذي به في العلاقات بين الدول.
واعرب عن اسفه للهجوم الارهابي في اهواز وقال انه يجب ادانة هذا العمل الاجرامي الذي ادي الي استشهاد 25 مواطنا ايرانيا واصابه اكثر من 60 شخصا اخر مبينا ان هذا الهجوم هو هجوم علي البشرية جمعاء .
واضاف ان باكستان هي الاخري ضحية الارهاب ونتفهم ما تعانية عوائل الشهداء الذين سقطوا في اهواز مطالبا بتعاون اكثر بين البلدين لدحر الارهاب علي الصعيدين الاقليمي والدولي .
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تنمية التعاون المشترك بين ايران وباكستان

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