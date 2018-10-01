الناطق بأسم بنك الدم الايراني:

طهران تستضيف المؤتمر الاسيوي لبنك الدم

طهران/1تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن الناطق بأسم بنك الدم الايراني ان طهران ستستضيف المؤتمر الرابع عشر للاتحاد الاسيوي لبنك الدم (AATM) بمشاركة ممثلين عن 18 دولة .

قال 'بشير حاجي بيكي' ان المؤتمر الرابع عشر للاتحاد الاسيوي لبنك الدم (AATM) سيعقد في طهران في الفترة من 2-4 تشرين الاول/اكتوبر الحالي بمشاركة ممثلين عن كل من كندا و فرنسا و هولندا و الهند وسلطنه عمان ومصر و النرويج و تركيا والنيبال و باكستان و ماليزيا و المانيا و افغانستان وبنغلادش و سيرلانكا و منغوليا و انجلترا.
واضاف حاجي بيكي ان من اهداف المؤتمر التداول والبحث في القدرات و المنجزات التي حققها بنك الدم الايراني و البنوك في الدول الاقليمية وكذلك سيبحث المؤتمرون تحديات ادارة بنك الدم وسبل التعاون الاقليمي والدولي في هذا المجال وتنميته .
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طهران تستضيف المؤتمر الاسيوي لبنك الدم

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