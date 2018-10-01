طهران تستضيف المؤتمر الاسيوي لبنك الدم

قال 'بشير حاجي بيكي' ان المؤتمر الرابع عشر للاتحاد الاسيوي لبنك الدم (AATM) سيعقد في طهران في الفترة من 2-4 تشرين الاول/اكتوبر الحالي بمشاركة ممثلين عن كل من كندا و فرنسا و هولندا و الهند وسلطنه عمان ومصر و النرويج و تركيا والنيبال و باكستان و ماليزيا و المانيا و افغانستان وبنغلادش و سيرلانكا و منغوليا و انجلترا.

واضاف حاجي بيكي ان من اهداف المؤتمر التداول والبحث في القدرات و المنجزات التي حققها بنك الدم الايراني و البنوك في الدول الاقليمية وكذلك سيبحث المؤتمرون تحديات ادارة بنك الدم وسبل التعاون الاقليمي والدولي في هذا المجال وتنميته .

انتهي**م م** 1718

