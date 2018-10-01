قاسمی : سیاسة امیركا فی المنطقة والعراق كانت دائما عدائیة

طهران/ 1 تشرین الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی، إن السیاسة الأمریكیة فی المنطقة والعراق واضحة، وكانت دوما عدائیة.

وردا علي سؤال حول غلق امیركا قنصلیتها فی البصرة بذریعة التهدید من قبل إیران، علي اعتاب الاستقرار السیاسی فی العراق، قال قاسمی فی لقائه الصحفی الاسبوعی الیوم الاثنین، إن امیركا هاجمت العراق تحت شعار احلال الاستقرار والأمن فی العراق، والیوم نري أنه بعد سنوات عدیدة، باتت هی مصدر العنف وعدم الاستقرار فی هذا البلد.
وأضاف: هدف أمریكا من الإجراء الأخیر هو خلق مشاكل جدیدة للحكومة العراقیة فی هذا الوقت بالذات، وفی النهایة إلقاء اللوم والصاق التهم، من السیاسات الأمریكیة الواضحة تجاه إیران.
وصرح المتحدث باسم الخارجیة، إن إیران كانت فی واقع الأمر ضحیة لأفعال الجماعات العنیفة والمرتزقة التی تلقت أوامر من الآخرین للهجوم علي القنصلیة الإیرانیة ، ووفقًا للوثائق التی تم الحصول علیها، فإنها تشیر إلي هذا التدخل والمعاملة غیر اللائقة.
وأعرب قاسمی عن أمله فی تشكیل الحكومة العراقیة فی الأیام القادمة علي أساس إرادة شعبها وتكون قادرة علي التحرك بمزید من الصلاحیات لترسیخ الأمن والاستقرار والتطور الاقتصادی.
وحول تصریح لافروف بشان استعداد روسیا للتوسط بین ایران والكیان الصهیونی قال، انه مشكور، لكننی اعتقد بان الجمیع یعلم موقف الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تجاه هذا الكیان اللاشرعی.
وفی الرد علي سؤال حول صادرات النفط الایرانی الي اوروبا قال بان محادثات جیدة قد اجریت فی هذا المجال وتحقق تقدم جید، اذ ان الخطوات ماضیة الي الامام وان الالیات قد تم الانتهاء منها الي حد كبیر، ویعتبر هذا المجال من المجالات التی تقدمت جیدا الي الامام.
واعتبر قرار مجلس النواب الامیركی الذی زعم بان هنالك تعاونا بین ایران وجبهة البولیساریو اجراء خاطئا وغیر مدروس من جانب افراد لا اطلاع لدیهم حول الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ولا حول البولیساریو، لافتا الي ان لوبیات فی مجلس النواب الامیركی ومنها اللوبی المغربی تكمن وراء القرار.
وفی الرد علي سؤال بشان قرار محكمة فی المانیا فی الموافقة علي طلب تسلیم دبلوماسی ایرانی معتقل فی المانیا الي بلجیكا قال قاسمی، ان هذا الموضوع تمت متابعته من قبل وزارة الخارجیة وسفارات ایران فی فیینا وبرلین وبروكسل ونحن نامل من الحكومة الالمانیة ان تطلع علي الحقائق تماما وتبرئ الدبلوماسی المذكور وتعیده الي ایران.
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قاسمی : سیاسة امیركا فی المنطقة والعراق كانت دائما عدائیة

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