الموافقة علي مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل المالي هي لخدمة المصالح الوطنية

وفي لقائه الصحفي الاسبوعي، تحدث بهرام قاسمي اليوم الاثنين للصحفيين حول جلسة البرلمان بشان اعتماد قانون مكافحة تمويل الإرهاب CFT والتأخير في مراجعة القضية بسبب الحاجة لوجود وزير الخارجية، قائلاً: هذا الأسبوع السيد ظريف ليس في طهران، وسيواصل محادثاته واجتماعاته ومقابلاته في نيويورك حتي نهاية الأسبوع.

وتابع قاسمي حول دراسة لائحة CFT: لا أستطيع أن أقول في الوقت الحالي أن هذه القضية سيتم بحثها في جلسة مجلس الشوري الاسلامي غدا، وليس لدي أي معلومات مفصلة حول هذا الأمر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية : أعتقد أننا يجب أن نكون متفائلين وننتظر ونري كيف سيقرر البرلمان والنواب بهذا الشان.

وردا علي السؤال، إذا لم تتم الموافقة علي مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل المالي، فسيتم تطبيق آليات التعاون بين إيران وأوروبا، أجاب قاسم: أنا لا أتحدث علي أساس التخمينات و لا يمكنني التكهن بما سيحدث، ولكن مع ما تم مناقشته والتقديرات من وجهة نظر النواب بشأن هذه المسألة، يمكن أن تكون الموافقة علي مشاريع القوانين هذه مساهما رئيسيا في اقتصاد البلد ومصالح الشعب.

واشار الي ان هذه اللوائح موضوع مستقبل ولاترتبط بالاتفاق النووي ويتعين ترقب نتائج عمل البرلمان.

انتهي** 2344

