كرة الشاطئ الايرانية في المركز الثالث عالميا

طهران/1تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- احتل المنتخب الايراني لكرة القدم الشاطئية المركز الثالث عالميا وذلك في اخر تصنيف للمنظمة الدولية لكرة القدم الشاطئية في تقييمها للمنتخبات الوطنية في جميع بلدان العالم.

وجاء في اخر تقييم لمنظمة كرة القدم الشاطئية لشهر سبتمبر 2018 ان المنتخب الايراني وبحصوله علي 2413 نقطة احتل المركز الثالث عالميا والاول اسيويا .
وبحسب التقرير فان المنتخب البرازيلي احتل المركز الاول بحصوله علي 3613 نقطة والمركز الثاني كان للبرتغال بحصولها علي 2604 نقطة تلتها في المراكز الثالث الي العاشر عالميا كل من منتخبات ايران وايطاليا و روسيا و هاييتي و بارغواي و سويسرا و اليابان و اسبانيا.
وفي القارة الاسيوية احتلت المراكز من الاول الي الثالث كل من منتخبات ايران واليابان والامارات العربية المتحدة.
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كرة الشاطئ الايرانية في المركز الثالث عالميا

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