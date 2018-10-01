الاتفاق النووي احد أهم الانجازات الدبلوماسيه

وخلال إجتماع مشترك لأعضاء اللجنة وسفراء الدول الاوروبية لدي طهران أضاف فلاحت بيشَه بأنّ إيران والدول الاعضاء في الإتحاد الاوروبي تمرّ بظروف تتطلب منهما التشارك في إتخاذ المواقف حيال القضايا الدولية.

وأضاف فلاحت بيشه بأنّ نزاهة البرنامج النووي الايراني كانت واضحة منذ البداية إلّا أنّ مزاعم اثيرت لذلك بدانا اولي التوجهات الدبلوماسيه مع الترويكا الاوروبيه وهذا يظهر ان باب المحادثات كان مفتوحا بين ايران واوروبا وانتهت هذه الظروف الي الاتفاق النووي.

وإعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإتفاق النووي أهم منجز دبلوماسي عالمي خلَق ظروفاً جديدة بعد انسحاب الولايات المتحدة منه مؤكداً علي أنّ ايران والدول الاوروبية مازالت ملتزمة بهذا الإتفاق وساعية الي عدم تلاشيه لكونه يخدم السلام الدولي.

وخاطب فلاحت بيشه سفراء الدول الاوروبية قائلاً: إننا كنواب مجلس الشوري الاسلامي وأنتم باعتباركم ممثلين عن الإتحاد الاوروبي أمامنا جميعاً مسؤولية خطيرة في ظلّ الظروف الراهنة وعلينا أن نقرّب من وجهات نظرنا ومواقفنا.

وتابع فلاحت بيشه قائلاً: لولا ايران لكانت داعش اليوم علي مشارف حدود اوروبا عازياً انهيار هذه الجماعة الي التضحيات الايرانية الصادّة لموجة الإرهاب التي كادت تتوسع وتنتشر رقعتها.

ولفت رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشوري الاسلامي الي العلاقات بين ايران والإتحاد الاوروبي في قضايا مكافحة تهريب المخدرات وتهريب البشر وإدارة قضايا اللاجئين.

ودعا هذا النائب البرلماني الايراني الي تعزيز العلاقات بين ايران واوروبا بحيث لاتترك الظروف الراهنة أثراً سلبياً عليها.

و عبّر فلاحت بيشه عن إعتقاده بأنّ العالم يواجه شخصية في الولايات المتحدة تنتهك المعاهدات الدولية بإمتياز وتفتعل المشاكل بين ايران والدول الاوروبية.

يُذكر بأنّ 15 سفيراً للدول الاوروبية شاركوا في هذا الإجتماع الذي اُقيم اليوم الإثنين في مجلس الشوري الاسلامي بطهران ترأست النمسا فيه الجانب الاوروبي.

انتهي** ع ج** 1718

