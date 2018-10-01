قاسمي: آلية التعاون مع أوروبا في مراحلها النهائية

وأضاف بهرام قاسمي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي وردا علي سؤال حول اتفاق إيران وأوروبا: بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، بدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، ومستمرة حاليا.

وأضاف: بعد الكثير من المناقشات حول آليات محددة، اقتربنا من التفاهم حول بعض المجالات، وبعد اجتماع نيويورك بين وزراء خارجية إيران و 4 + 1، تم الاتفاق علي إكمال العمل، وبالتأكيد إن اميركا ستمني بالهزيمة في هذا الصدد .

وقال الناطق باسم الخارجية: نظرا للظروف الخاصة التي تفرضها اميركا علي الدول لمنع التعاون الاقتصادي مع إيران، وتنفق الكثير من الوقت والمال بهذا الشان، فان المفاوضات بين إيران والاتحاد الأوروبي والآلية المصممة، لم ولن يتم الكشف عنها، نظرا للمصالح الوطنية، و أولئك الذين يحاولون تدمير العلاقة، وصياغة آلية يمكن أن تملأ الفراغ جراء العراقيل والقيود التي تضعها اميركا .

وأضاف قاسمي: إن أولئك الذين يعلقون علي هذا الموضوع ولديهم تفسيرات محددة حول هذه الآلية، ماهي الا تخمينات وليس لديهم فكرة واضحة عن الآلية التي يتم الانتهاء منها.

وقال: بالتأكيد ان موضوع النفط مقابل الغذاء أو أي تفسير آخر من هذا القبيل، ليس صحيحا، ونحن نتحرك مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا.

و أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الاخير علي مدينة أهواز، قائلاً، إن قضية الإرهاب تحتاج إلي إجماع وعمل عالمي، ويجب علي جميع الدول محاربة هذه الظاهرة بشكل جدي.

وتابع قاسمي: نأمل أن الدولارات النفطية والنزاعات السياسية والاقتصادية في بعض الدول مع مراكز التآمر وزرع الإرهاب وإنتاج هذا التفكير، لن تمنع المجتمع الدولي من محاربة الإرهاب بشكل جدي.

وعبر قاسمي عن شكره للعديد من الدول التي أعربت عن تعازيها وتعاطفها مع الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني للتنديد بالإرهاب علي مختلف المستويات. وقال : اننا نري هذه بادرة واضحة في إن جزء كبير من المجتمع الدولي، قد أعرب عن رفضه وادانته للأعمال الإرهابية وابدي عزمه لمواجهة الإرهاب.

انتهي** 2344

