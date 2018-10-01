تألق رياضيي ايران في مسابقات الووشو الدولية

وكانت المسابقات قد بدأت يوم الجمعة في مدينة بورغاس البلغارية وفي يومها الثالث تألق رياضيو ايران واستطاعوا كسب ست ميداليات هي ذهبية واحدة و فضيتان وثلاث برونزيات.

وتألق نجم المنتخب الايراني ' نيما سيكارودي' بحصوله علي ذهبية وفضية وبرونزية فيما حصلت اللاعبة 'فاطمة رمضان زاده' علي فضية و اللاعبان ' سعيدعطازاده' و ' شاعره فاتحيان' علي رونزيتين.

وكان اللاعب ' جواد نوري' قد حصل علي برونزيتين خلال الايام الماضية للمسابقات .

وبهذا يصبح مجموع ماحصده المنتخب الايراني المشارك في مسابقات الووشو الدولية ذهبية واحدة وفضيتان وخمسة برونزيات .

وتنتهي مسابقات الووشو الدولية في بلغاريا مساء اليوم الاثنين .

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