تألق رياضيي ايران في مسابقات الووشو الدولية

طهران/1تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- فاز المنتخب الايراني في اليوم الثالث لمسابقات الووشو الدولية المقامة في بلغاريا بست ميداليات هي ذهبية واحدة و فضيتان وثلاث برونزيات.

وكانت المسابقات قد بدأت يوم الجمعة في مدينة بورغاس البلغارية وفي يومها الثالث تألق رياضيو ايران واستطاعوا كسب ست ميداليات هي ذهبية واحدة و فضيتان وثلاث برونزيات.
وتألق نجم المنتخب الايراني ' نيما سيكارودي' بحصوله علي ذهبية وفضية وبرونزية فيما حصلت اللاعبة 'فاطمة رمضان زاده' علي فضية و اللاعبان ' سعيدعطازاده' و ' شاعره فاتحيان' علي رونزيتين.
وكان اللاعب ' جواد نوري' قد حصل علي برونزيتين خلال الايام الماضية للمسابقات .
وبهذا يصبح مجموع ماحصده المنتخب الايراني المشارك في مسابقات الووشو الدولية ذهبية واحدة وفضيتان وخمسة برونزيات .
وتنتهي مسابقات الووشو الدولية في بلغاريا مساء اليوم الاثنين .
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تألق رياضيي ايران في مسابقات الووشو الدولية

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