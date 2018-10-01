بمبادرة من الملحقية الثقافية الايرانية في باكو؛

ترجمة 60 كتابا من الفارسية إلي الاذرية

باكو/1تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلن المستشار الثقافي الايراني لدي جمهورية آذربيجان 'اصغر فارسي' عن قيام الملحقية الثقافية بترجمة و اصدار 60 كتابا في الموضوعات الدينية و الادبية الي اللغة الاذرية.

وفي كلمة له امام ملتقي 'دور و اهمية الترجمة في المجال الديني' اقيم في كلية العلوم الدينية في جامعة باكو، اضاف فارسي اليوم الاثنين ان ترجمة الكتب الادبية الي اللغة الاذرية لها تاريخ طويل مستشهدا بترجمة كتاب كليله و دمنه و الشاهنامه للشاعر الايراني الشهير فردوسي و كذلك كتاب كلستان وبوستان للشاعر الكبير سعدي.
واوضح ان معدل اصدار الكتب في ايران يبلغ سبعين مليون سنويا يتم ترجمة عدد منها الي لغات اخري بما فيها الاذرية .
من جانبه لفت رئيس كلية العلوم الدينية في جامعة باكو 'جيحون محمدف ' إلي ان غالبية الكتب الدينية صدرت باللغة الفارسية والعربية والانجيليزية داعيا طلاب هذه الكلية الي الالمام بهذه اللغات.
يذكر ان الملحق الثقافي المصري لدي باكو 'احمد سامي العيدي' و عددا من الشخصيات العلمية في جامعة باكو بمن فيهم السيدة شمس باقراوا و استاد كلية العلوم الدينية 'الوصال محمدف' كانوا ضمن الذين القوا كلمات خلال الملتقي حول اهمية ترجمة النصوص الدينية.
انتهي**1110 ** 1718



برچسب ها

فرهنگي

الملحق الثقافي

باكو

ترجمة الكتب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ترجمة 60 كتابا من الفارسية إلي الاذرية

معظم المشاهدات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

بیان صادر عن حرس الثورة الاسلامیة:

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

أحدث الأخبار

تحالف سائرون: عبد المهدي الاوفر حظا لتولي رئاسة الوزراء العراقية

تحالف سائرون: عبد المهدي الاوفر حظا لتولي رئاسة الوزراء العراقية

تنمية التعاون المشترك بين ايران وباكستان

تنمية التعاون المشترك بين ايران وباكستان

قائد الثورة يستقبل المسؤولين والقائمين بشؤون الحج

قائد الثورة يستقبل المسؤولين والقائمين بشؤون الحج

طهران تستضيف المؤتمر الاسيوي لبنك الدم

الناطق بأسم بنك الدم الايراني:

طهران تستضيف المؤتمر الاسيوي لبنك الدم

قاسمی : سیاسة امیركا فی المنطقة والعراق كانت دائما عدائیة

قاسمی : سیاسة امیركا فی المنطقة والعراق كانت دائما عدائیة

موضوعات مرتبط