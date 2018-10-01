خبير روسي:

امريكا لن تبلغ مآربها عبر سياسة الضغط علي ايران

موسكو/1تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- قال كبيرمدراء مجلس الشؤون الدولية الروسي ان امريكا تبذل الكثير من اجل الضغظ علي ايران لتغير مواقفها ولكن لايمكن لواشنطن ان تبلغ مآربها باتباع تلك السياسة في الشرق الاوسط .

وصرح 'ايفان تيموفيف' اليوم الاثنين في حوار مع مراسل ارنا اننا شهدنا استمرارية هذه الاجراءات الامريكية للضغط علي ايران في اروقة الامم المتحدة حيث اتهم ترامب ايران في اجتماع مجلس الامن الدولي بحماية الارهاب ولكنه لم يقدم دليل علي مزاعمه .
واضاف المسئول الروسي ان هذا الاتهام لايران ياتي في الوقت الذي تعرضت مدينة اهواز الايرانية الي هجوم ارهابي راح ضحيته الكثير من المواطنين.
وبين تيموتيف ان ايران تقف في الخط الامامي لمواجهة الارهاب فهي الي جانب روسيا قدمت الكثير في دحر الارهاب في سوريا ولكن امريكا وحلفائها كانت تصرفاتهم مثيرة للشك وفي بعضها مساندة لبقاء الارهابين هناك.
واضاف الخبير الروسي ان امريكا تدعم بعض الفصائل الارهابية الذين هم جناة بكل معني الكلمة وتعتبرهم مناضلين من اجل الحرية وقدمت لهم الاف الاطنان من الاسلحة والعتاد.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي قال تيموتيف ان ترامب وضع الخطط اللازمة للقضاء علي الاتفاق ولكن تشكلت جبهة من الدول المساندة للاتفاق وقاومت هذا المشروع الامريكي مبينا ان اوروبا تعتبر مصالحها بالحفاظ علي الاتفاق ولهذا فهي من الاوائل في الحفاط عليه من الانهيار.
وبين تيموفيف انه برغم الضغوط الغربية علي روسيا فانها ستستمر في تعاونها مع ايران وتعتبر ذلك من سياساتها الاستراتيجية.
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امريكا لن تبلغ مآربها عبر سياسة الضغط علي ايران

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