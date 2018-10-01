القائد العام للشرطة الایرانیة:

الشرطة ستواجه بكل حزم أیّة نشاطات تستهدف أمن البلاد

طهران/1تشرین الاول/اكتوبر/ارنا- قال القائد العام للشرطة الایرانیة العمید حسین أشتری الیوم الإثنین إنّ الشرطة ستواجه بكل حزم أیّة نشاطات تستهدف أمن البلاد أو إقتصادها أو قضایاها الإجتماعیة ذات الصلة بالأمن المحلی.

وخلال حفل افتتاح المعرض السابع عشر للأجهزة الأمنیة ومعدات الأمان المقام فی طهران أضاف العمید أشتری بأنّ جنود ومناضلی البلاد لن یسمحوا بالمساس بأمن الوطن وسیتصدّون بكل قوة لأیّ نشاط مُعاد.
وقال العمید أشتری أنّ توجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامیة وكفاءة كوادر وقوات الشرطة وما تتمتع به الشرطة الایرانیة من معدات وأجهزة فضلاً عن الانطباع الایجابی الذی تركته تضحیات الشهداء علی المواطنین تحول جمیعاً دون أی نشاط مضاد للبلاد.
وأردف العمید أشتری أنّ توجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامیة وكفاءة كوادر وقوات الشرطة وما تتمتع به الشرطة الایرانیة من معدات وأجهزة فضلاً عن الانطباع الایجابی الذی أتحفتنا به تضحیات الشهداء، تَحول جمیعاً دون أی نشاط مضاد للبلاد.
وأحیی العمید أشتری ذكری شهداء الثورة وذكری شهداء حادث مدینة أهواز الإرهابی وقال: إنّ الإرهابیین بفعلتهم العمیاء البعیدة عن المنطق والفارغة من السمة الرجولیة أدّت الی إستشهاد مواطنین عُزَّل، سیتعرضون لضربات موجعة من قبل جنود الاسلام.
وأضاف العمید أشتری بأنّ الشرطة هی المسؤولة عن حیاة المواطنین وممتلكاتهم وأعراضهم دون أن تدخّر الشرطة جهداً فی ذلك.
وصرّح قائد الشرطة بأنّ قوات حرس الحدود تراقب علی مدار الساعة 8750 كیلومتراً من الحدود البحریة والبریة وهی موضع ثقة الشعب، ومتواجدة فی شتی أرجاء البلاد بما لدیها من طاقات.
و وصف القائد العام للشرطة الایرانیة هذه القوات بأنها خیر مسند للشعب تصدُّ باقتدار كل من یحاول المساس بأمن الشعب أو أمن البلاد.
وقال العمید أشتری إنّ ایران جزیرة آمنة مستقرة وسط منطقة متأزّمة إنتشر فیها الإرهاب.
یُذكَر بأنّ الیوم الإثنین تم إفتتاح المعرض الدولی السابع عشر للأجهزة الأمنیة ومعدات الأمان بحضور مدراء حكومیین وقادة عسكریین وسفراء وملحقین عسكریین من بعض الدول فضلاً عن اُسر الشهداء ومجموعة من المخترعین والمبدعین فی مصلی الإمام الخمینی الراحل(رض) بطهران.
وسیستمر المعرض أربعة أیّام إعتباراً من الیوم الإثنین، الأول من تشرین الاول/اكتوبر حتی الرابع من هذا الشهر بحصور 20 بلداً.
انتهی** ع ج** 1837



برچسب ها

اجتماعی

العمید أشتری

الشرطة

أمن البلاد

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الشرطة ستواجه بكل حزم أیّة نشاطات تستهدف أمن البلاد

معظم المشاهدات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

بیان صادر عن حرس الثورة الاسلامیة:

الحرس الثوری یستهدف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة

أحدث الأخبار

تنمية التعاون المشترك بين ايران وباكستان

تنمية التعاون المشترك بين ايران وباكستان

قائد الثورة يستقبل المسؤولين والقائمين بشؤون الحج

قائد الثورة يستقبل المسؤولين والقائمين بشؤون الحج

طهران تستضيف المؤتمر الاسيوي لبنك الدم

الناطق بأسم بنك الدم الايراني:

طهران تستضيف المؤتمر الاسيوي لبنك الدم

قاسمی : سیاسة امیركا فی المنطقة والعراق كانت دائما عدائیة

قاسمی : سیاسة امیركا فی المنطقة والعراق كانت دائما عدائیة

وفاة 42 شخصا نتيجة تعاطي الكحول

الناطق بأسم وزارة الصحة:

وفاة 42 شخصا نتيجة تعاطي الكحول

موضوعات مرتبط