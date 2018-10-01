الشرطة ستواجه بكل حزم أیّة نشاطات تستهدف أمن البلاد

وخلال حفل افتتاح المعرض السابع عشر للأجهزة الأمنیة ومعدات الأمان المقام فی طهران أضاف العمید أشتری بأنّ جنود ومناضلی البلاد لن یسمحوا بالمساس بأمن الوطن وسیتصدّون بكل قوة لأیّ نشاط مُعاد.

وقال العمید أشتری أنّ توجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامیة وكفاءة كوادر وقوات الشرطة وما تتمتع به الشرطة الایرانیة من معدات وأجهزة فضلاً عن الانطباع الایجابی الذی تركته تضحیات الشهداء علی المواطنین تحول جمیعاً دون أی نشاط مضاد للبلاد.

وأردف العمید أشتری أنّ توجیهات سماحة قائد الثورة الاسلامیة وكفاءة كوادر وقوات الشرطة وما تتمتع به الشرطة الایرانیة من معدات وأجهزة فضلاً عن الانطباع الایجابی الذی أتحفتنا به تضحیات الشهداء، تَحول جمیعاً دون أی نشاط مضاد للبلاد.

وأحیی العمید أشتری ذكری شهداء الثورة وذكری شهداء حادث مدینة أهواز الإرهابی وقال: إنّ الإرهابیین بفعلتهم العمیاء البعیدة عن المنطق والفارغة من السمة الرجولیة أدّت الی إستشهاد مواطنین عُزَّل، سیتعرضون لضربات موجعة من قبل جنود الاسلام.

وأضاف العمید أشتری بأنّ الشرطة هی المسؤولة عن حیاة المواطنین وممتلكاتهم وأعراضهم دون أن تدخّر الشرطة جهداً فی ذلك.

وصرّح قائد الشرطة بأنّ قوات حرس الحدود تراقب علی مدار الساعة 8750 كیلومتراً من الحدود البحریة والبریة وهی موضع ثقة الشعب، ومتواجدة فی شتی أرجاء البلاد بما لدیها من طاقات.

و وصف القائد العام للشرطة الایرانیة هذه القوات بأنها خیر مسند للشعب تصدُّ باقتدار كل من یحاول المساس بأمن الشعب أو أمن البلاد.

وقال العمید أشتری إنّ ایران جزیرة آمنة مستقرة وسط منطقة متأزّمة إنتشر فیها الإرهاب.

یُذكَر بأنّ الیوم الإثنین تم إفتتاح المعرض الدولی السابع عشر للأجهزة الأمنیة ومعدات الأمان بحضور مدراء حكومیین وقادة عسكریین وسفراء وملحقین عسكریین من بعض الدول فضلاً عن اُسر الشهداء ومجموعة من المخترعین والمبدعین فی مصلی الإمام الخمینی الراحل(رض) بطهران.

وسیستمر المعرض أربعة أیّام إعتباراً من الیوم الإثنین، الأول من تشرین الاول/اكتوبر حتی الرابع من هذا الشهر بحصور 20 بلداً.

انتهی** ع ج** 1837

