إيران تعرض إنتاجها من النفط في البورصة الاسبوع القادم

واضاف علي كاردر في حديث مع ارنا اليوم الاثنين بشأن موعد بدء عرض النفط الخام في سوق البورصة : نحن نراجع حاليا ونعمل علي اعداد التعليمات لعرض النفط في بورصة الطاقة والتي ستتم مراجعتها في بعض الحالات.

وصرح كاردر وهو مدير شركة النفط الوطنية، عن القرار النهائي لتسوية أموال بيع النفط (20 في المئة من الريال و 80 في المئة من العملة الصعبة والذي طرح سابقا) ، ونحن نراجعه مرة أخري، ولكن لم يتم الانتهاء منه بعد.

وقال مساعد وزير النفط، إن النفط الخام الذي يتم عرضه في البورصة سيتم تخصيصه بالكامل للتصدير.

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