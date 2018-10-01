مساعد وزير النفط في تصريح لارنا:

إيران تعرض إنتاجها من النفط في البورصة الاسبوع القادم

طهران/ 1 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال مساعد وزير النفط : آمل ببدء عرض النفط الخام في البورصة الأسبوع المقبل، وفي هذه الحالة سيكون علي شكل حمولة خمسة آلاف برميل ومجموع مليون برميل.

واضاف علي كاردر في حديث مع ارنا اليوم الاثنين بشأن موعد بدء عرض النفط الخام في سوق البورصة : نحن نراجع حاليا ونعمل علي اعداد التعليمات لعرض النفط في بورصة الطاقة والتي ستتم مراجعتها في بعض الحالات.
وصرح كاردر وهو مدير شركة النفط الوطنية، عن القرار النهائي لتسوية أموال بيع النفط (20 في المئة من الريال و 80 في المئة من العملة الصعبة والذي طرح سابقا) ، ونحن نراجعه مرة أخري، ولكن لم يتم الانتهاء منه بعد.
وقال مساعد وزير النفط، إن النفط الخام الذي يتم عرضه في البورصة سيتم تخصيصه بالكامل للتصدير.
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عرض النفط في البورصة

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إيران تعرض إنتاجها من النفط في البورصة الاسبوع القادم

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