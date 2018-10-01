الرئيس السويسري: الاتفاق النووي مهم للعالم

نيويورك/ 1 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - أكد رئيس الاتحاد السويسري علي أهمية الاتفاق النووي الإيراني، للمجتمع الدولي، وقال إننا نعتقد أن وجود اتفاق واحد أفضل من عدمه.

وأضاف رئيس الاتحاد السويسري، آلان بيرسيت، الذي سافر إلي نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة، في مقابلة حصرية مع إرنا: من المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحفاظ علي التقييم والتفتيش عن طريق هذا الاتفاق.
وصرح الرئيس السويسري الذي التقي حجة الاسلام حسن روحاني علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة : إن الرئيس الإيراني زار سويسرا في تموز/ يوليو الماضي، وتحدثنا عن الاتفاق النووي. سويسرا تعتقد إن هذا الاتفاق مهم جدا، ولكن ربما في المستقبل، يمكن ايجاد تغييرات في الاتفاق.
وأشار الرئيس السويسري أيضا إلي دور بلاده في حماية مصالح اميركا في إيران، قائلاً إن سويسرا التزمت دائماً بالحوار وسعت إلي التقريب بين وجهات نظر الجانبين.
وقال الرئيس بيرسيت عن تأثير العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب علي العلاقات السويسرية الإيرانية، وخاصة في المجال الاقتصادي، موضحا يتعين إن نري مدي تأثير العقوبات الأمريكية في نوفمبر علي شركاتنا في سويسرا، معربا عن قلقه من هذا الموضوع وقال إن المشكلة الكبيرة في هذه المرحلة هي أن الشركات السويسرية في حالة من عدم الاطمئنان.
علماً إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب انسحب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني في 6 اغسطس 2018، وبعد ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات النووية الإيرانية، التي ألغيت بموجب الاتفاق، سيتم إعادتها في غضون 90 و 180 يوما.
و أمر ترامب مساء الاثنين 6 أغسطس بتنفيذ أول مجموعة من العقوبات ضد إيران.
لقد واجه قرار ترامب معارضة العديد من الدول حول العالم، ولم يتفق معه سوي الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية.
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الرئيس السويسري: الاتفاق النووي مهم للعالم

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