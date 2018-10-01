بدء المرحلة الثانية من طواف الدراجات بشمال غرب ايران

وكانت المرحلة الاولي من طواف الدراجات قد بدات امس الاحد في مسافة 151 كيلومترا بين مدينتي تبريز واروميه فاز فيها الدراج الايراني محمد غنج خانلو بالمركز الاول بعد ما سجل الرقم القياسي البالغ ثلاث ساعات و 25 دقيقة و عشر ثواني فيما احتل فريق 'بايك ايد ' الالماني المركز الاول في السباق الجماعي.

و نال الدراج 'مرون ابراهام ' من فريق بايك ايد الالماني المركز الثاني و فاز الدراج الروسي ديميتري سوكولف بالمركز الثالث.

ويشارك في هذه المرحلة من سباق الدراجات الهوائية ثمانية فرق اجنبية الي جانب خمسة فرق محلية تتنافس في مسافة 999.7 كيلومتر بين محافظات اذربيجان الشرقية والغربية و اردبيل.

وتم تخصيص مكافئه مالية قدرها 50 الفا و200 يورو للفائزين في هذا السباق.

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