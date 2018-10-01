العلاقات العريقة بين ايران والمانيا تمهد لتوثيق التعاون الثنائي

وقدم الرئيس روحاني في البرقية، خالص تحياته لنظيره الالماني بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وتابع قائلا ان المكانة المهمة و الفاعلة التي تحظي بها ايران في غرب اسيا و المانيا في اوروبا إلي جانب عزم مسؤولي البلدين علي حل التحديات الدولية يفسحان المجال امام توثيق التعاون بين البلدين خدمة لتعزيز الاستقرار المستدام في مختلف نقاط العالم بما فيها غرب اسيا.

ودعا الي الافادة من الفرص المتاحة عبر تبادل وجهات النظر بين البلدين في مختلف المستويات.

وتمني الرئيس روحاني الصحة والنجاح للرئيس الالماني والسعادة لشعب بلاده.

انتهي**1110

