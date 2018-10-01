الرئيس روحاني:

العلاقات العريقة بين ايران والمانيا تمهد لتوثيق التعاون الثنائي

طهران/1تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- بعث الرئيس الايراني حسن روحاني برقية تهنئة الي نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير هنأه فيها باليوم الوطني في المانيا مؤكدا ان العلاقات العريقة بين البلدين التي تتسم بالودية تمهد لتوطيدها اكثر فأكثر في شتي المجالات علي الصعيدين الاقليمي والدولي.

وقدم الرئيس روحاني في البرقية، خالص تحياته لنظيره الالماني بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
وتابع قائلا ان المكانة المهمة و الفاعلة التي تحظي بها ايران في غرب اسيا و المانيا في اوروبا إلي جانب عزم مسؤولي البلدين علي حل التحديات الدولية يفسحان المجال امام توثيق التعاون بين البلدين خدمة لتعزيز الاستقرار المستدام في مختلف نقاط العالم بما فيها غرب اسيا.
ودعا الي الافادة من الفرص المتاحة عبر تبادل وجهات النظر بين البلدين في مختلف المستويات.
وتمني الرئيس روحاني الصحة والنجاح للرئيس الالماني والسعادة لشعب بلاده.
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التعاون الثنائي

المانيا

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العلاقات العريقة بين ايران والمانيا تمهد لتوثيق التعاون الثنائي

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