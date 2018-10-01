الرئيس روحاني يهنئ بالذكري السنوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

وأضاف الرئيس حسن روحاني في رسالة التهنئة إلي الرئيس الصيني ' شي جين بينغ' : أتقدم باصدق التهاني الي سيادتكم والشعب الصيني بمناسبة حلول الذكري التاسعة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية .

وصرح رئيس الجمهورية : لقد حققت الصين تقدما كبيرا وهاما في جميع المجالات خلال السنوات الماضية، وهو مبعث ارتياح للمسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار روحاني الي إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية علي مستوي جيد جداً بإرادة كبار المسؤولين في البلدين، معربا عن أمله وفي ظل التاريخ الطويل للعلاقات والجهود المشتركة، بالمزيد من تمتين العلاقات وتحقيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحادثات التي جرت بين كبار مسؤولي البلدين.

انتهي** 2344

