الرئيس روحاني يهنئ بالذكري السنوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

طهران/ 1 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - في رسالة إلي نظيره الصيني، هنأ رئيس الجمهورية، الذكري التاسعة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، معربا عن أمله وفي ظل الجهود المشتركة، بتعميق العلاقات وتحقيق التفاهمات التي تم التوصل إليها سعياً لخدمة مصالح البلدين.

وأضاف الرئيس حسن روحاني في رسالة التهنئة إلي الرئيس الصيني ' شي جين بينغ' : أتقدم باصدق التهاني الي سيادتكم والشعب الصيني بمناسبة حلول الذكري التاسعة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية .
وصرح رئيس الجمهورية : لقد حققت الصين تقدما كبيرا وهاما في جميع المجالات خلال السنوات الماضية، وهو مبعث ارتياح للمسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأشار روحاني الي إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية علي مستوي جيد جداً بإرادة كبار المسؤولين في البلدين، معربا عن أمله وفي ظل التاريخ الطويل للعلاقات والجهود المشتركة، بالمزيد من تمتين العلاقات وتحقيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحادثات التي جرت بين كبار مسؤولي البلدين.
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الرئيس روحاني يهنئ بالذكري السنوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

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