الحرس الثوري يستهدف مقر قادة جريمة اهواز الارهابية

واورد موقع 'سباه نيوز' التابع لقسم العلاقات العامة لقوات حرس الثورة الاسلامية بياناً علي النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إثر الجريمة الإرهابية التي شهدتها مدينة أهواز في الثاني والعشرين من ايلول/سبتمبر والتي أدّت الي إستشهاد 25 وإصابة 69 من أبناء الشعب المظلومين والعُزّل وعدد من القوات المسلحة الايرانية، قام حرس الثورة الاسلامية صبيحة اليوم الإثنين الأول من تشرين الاول /اكتوبر باستهداف مقر الإرهابيين التكفيريين المرتزقة المدعومين من جانب الولايات المتحدة الامريكية ومن أصحاب الأموال والدولارات وذلك بصواريخ باليستية تو توجيهها نحو شرق الفرات في سوريا وذلك بعون من الله تعالي نيابة عن الشعب الايراني الشامخ وعن اُسر الشهداء وتلبية لأوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية والقائد العام للقوات المسلحة آية الله الإمام علي الخامنئي (مُدّ ظله العالي) وإنتقاماً وأخذاً بثأر شهداء الحادث خاصة الطفل الذي لم يتجاوز من العمر 4 سنوات ومعاق حرب من القوات التي كانت قد شاركت أيّام الحرب المفروضة في الدفاع المقدس ليكون هذا الإستهداف تنبيهاً للجبناء المسببين لحادث مدينة أهواز.

وجاء في البيان: إنه خلال هذه العمليات التي سُمّيَت بعمليات «ضربة محرم» والتي بدأت برمز« ياحسين(ع)» المقدس، تم إستهداف هؤلاء الإرهابيين التكفيريين بستة صواريخ باليستية من نوع أرض أرض تم إطلاقها من قاعدة القوة الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية غرب البلاد حيث إجتازت هذه الصواريخ مسافة 570 كيلومتراً لتلحق باولئك المرتزقة ضربة مبيدة ومميتة.

وتبعاً لهذه العمليات قامت سبع طائرات مسيّرة قتالية تابعة لقوات الحرس بقصف مقرات تجمع وإسناد تابعة لهؤلاء الإرهابيين المرتزقة الذين يحظَون بتمويل من الإستكبار العالمي.

و بناء علي التقارير والمعلومات الدقيقة الواردة، قُتِلَ في هذه العمليات عدد من قادة الزمرة وعناصرها القيادية التي خططت لجريمة أهواز أو اُصيبوا بجراح فضلاً عن تدمير بُناهم التحتية العسكرية ومستودعاته عتادهم.

وكانت القوات الايرانية بعد ماشهدته مدينة أهواز من حادث إرهابي تكفيري دموي قامت بالعمل علي التعرف علي مسببي الحادث المدعمين والموجّهين من جانب الولايات المتحدة للقيام بعمليات إرهابية شيطانية وتنفيذ إرهاب حكومي أمريكي يخدم مصلحة الكيان الصهيوني والدول رجعية في المنطقة فاستهدفتهم شرق الفرات في سوريا بصواريخ وقصف بعد تصميم وتخطيط ورصد إستخباري ميداني دقيق.

وبذلك تُطَمئن ايران شعبها بأنّ قواتها العسكرية تَعتبر الأمن القومي الايراني خطاً أحمر لا تسمح لأحد بتخطيه وإنّ قوات حرس الثورة الاسلامية بمشاركة باقي القوات العسكرية والأمنية والإستخبارية لن تدخر جهداً في الحفاظ علي أمن ايران الاسلامية وتوفير الهدوء وإشعار المواطن بالأمان وهي متأهبة لتوجيه لكمة مميتة الي كل من تسول له نفسه بممارسة عمل شيطاني أو شرّير ضد البلد والشعب.

يُذكر بأن خلية ارهابية إنفصالية مؤلفة من 5 عناصر أطلقت علي نفسها تسمية «الأحواز» كانت قد هاجمت يوم السبت الماضي الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبرعرضاً عسكرياً اقيم في مدينة اهواز بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ما ادي الي استشهاد 25 مواطناً واصابة 69 اخر بينهم نساء واطفال وعسكريون شاركوا في العرض، فيما قُتِل الارهابيون الخمسة.

انتهي** ع ج** 1837

