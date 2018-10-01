مفتی عام سلطنة عمان یؤكد اهمیة مؤتمر الوحدة الاسلامیة بطهران

الدوحة / 1 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
اكد مفتی عام سلطنة عمان الشیخ احمد الخلیلی اهمیة انعقاد الدورة 32 لمؤتمر الوحدة الاسلامیة الدولی بطهران، واعتبره اساسا للوحدة والتضامن فی العالم الاسلامی.

وافاد تقریر للسفارة الایرانیة فی مسقط ان الشیخ الخلیلی وخلال لقائه السفیر الایرانی فی سلطنة عمان حجة الاسلام محمد رضا نوری شاهرودی، وجه التحیة لسماحة قائد الثورة الاسلامیة ورئیس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، مؤكدا بانه سیحضر مؤتمر الوحدة الاسلامیة.
وفی هذا اللقاء الذی جاء لتوجیه الدعوة لمفتی عام سلطنة عمان، للمشاركة فی مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران، تباحث الجانبان حول القضایا الثقافیة ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر ان یعقد مؤتمر الوحدة الاسلامیة فی طهران خلال الفترة من 23 الي 25 تشرین الثانی / نوفمبر القادم.
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مفتی عام سلطنة عمان یؤكد اهمیة مؤتمر الوحدة الاسلامیة بطهران

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