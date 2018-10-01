ازدياد واردات اليابان من النفط الخام الايراني للشهر الخامس علي التوالي

بكين / 1 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية بان واردات اليابان من النفط الخام الايراني قد ازدادت للشهر الخامس علي التوالي رغم الحظر الاميركي.

واوردت صحيفة 'يابان تايمر' نقلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، ان وارادات اليابان من النفط الخام الايراني في شهر اب/ اغسطس قد ازدادت مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 65 بالمائة.
ووفقا لاحصائيات الوزارة فان اليابان استوردت من ايران خلال شهر اب 3 ملايين و 390 الف برميل من النفط الخام بما يعادل 177 الفا و 500 برميل يوميا.
وحول السبب في هذه الزيادة احتملت الصحيفة ان المصافي اليابانية تعمل علي شراء وتخزين كمية اكبر من النفط الايراني قبل حلول موعد الحظر النفطي الاميركي في 4 نوفمبر القادم.
وكانت اليابان قد طلبت من اميركا اعفاءها من الحظر النفطي علي ايران نظرا لحاجة المصافي اليابانية للنفط الخام الايراني.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ايران

اليابان

النفط الخام

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ازدياد واردات اليابان من النفط الخام الايراني للشهر الخامس علي التوالي

معظم المشاهدات

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

مجلس البصرة: اغلاق القنصلية الأميركية مناورة لخلق فتنة في المحافظة

مجلس البصرة: اغلاق القنصلية الأميركية مناورة لخلق فتنة في المحافظة

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

أحدث الأخبار

مفتی عام سلطنة عمان یؤكد اهمیة مؤتمر الوحدة الاسلامیة بطهران

مفتی عام سلطنة عمان یؤكد اهمیة مؤتمر الوحدة الاسلامیة بطهران

ازدياد واردات اليابان من النفط الخام الايراني للشهر الخامس علي التوالي

ازدياد واردات اليابان من النفط الخام الايراني للشهر الخامس علي التوالي

هزة ارضیة بقوة 4.5 ریختر تضرب مناطق بكرمانشاه غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 4.5 ریختر تضرب مناطق بكرمانشاه غرب ایران

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي يصدر بياناً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي يصدر بياناً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

موضوعات مرتبط