ازدياد واردات اليابان من النفط الخام الايراني للشهر الخامس علي التوالي

واوردت صحيفة 'يابان تايمر' نقلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، ان وارادات اليابان من النفط الخام الايراني في شهر اب/ اغسطس قد ازدادت مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 65 بالمائة.

ووفقا لاحصائيات الوزارة فان اليابان استوردت من ايران خلال شهر اب 3 ملايين و 390 الف برميل من النفط الخام بما يعادل 177 الفا و 500 برميل يوميا.

وحول السبب في هذه الزيادة احتملت الصحيفة ان المصافي اليابانية تعمل علي شراء وتخزين كمية اكبر من النفط الايراني قبل حلول موعد الحظر النفطي الاميركي في 4 نوفمبر القادم.

وكانت اليابان قد طلبت من اميركا اعفاءها من الحظر النفطي علي ايران نظرا لحاجة المصافي اليابانية للنفط الخام الايراني.

انتهي ** 2342

