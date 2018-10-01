هزة ارضیة بقوة 4.5 ریختر تضرب مناطق بكرمانشاه غرب ایران

طهران / 1 تشرین الاول/ اكتوبر /ارنا- ضربت هزة ارضیة بقوة 4.5 درجة علي مقیاس ریختر فجر الیوم الاثنین ضواحی مدینة تازة آباد الواقعة فی محافظة كرمانشاه غرب ایران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضیة وقعت فی الساعة الثالثة و 19 دقیقة و 24 ثانیة من فجر الیوم الاثنین بالتوقیت المحلی (الحادیة عشرة و 49 دقیقة و 24 ثانیة مساء الاحد بتوقیت غرینتش).
واضاف المركز بان الهزة الارضیة وقعت فی عمق 8 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطی العرض الشمالی 34.60 والطول الشرقی 46.26 درجة.
ولم تصل لغایة ای تقاریر بوقوع خسائر مادیة او بشریة جراء هذه الهزة الارضیة.
یذكر ان مختلف مناطق محافظة كرمانشاه شهدت لغایة الان الكثیر من الهزات الارضیة عقب الزلزال المدمر الذی ضرب غرب المحافظة بقوة 7.3 درجة علي مقایس ریختر فی 12 تشرین الثانی /نوفمبر العام الماضی وادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرین.
كما ادي الزلزال الي تدمیر نحو 90 الف وحدة سكنیة بصورة جزئیة او كلیة فی 10 مدن و 1930 قریة بالمحافظة.
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هزة ارضیة بقوة 4.5 ریختر تضرب مناطق بكرمانشاه غرب ایران

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