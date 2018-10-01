الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

طهران / 1 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
استهدفت القوة الجوفضائیة التابعة لحرس الثورة الاسلامیة فجر الیوم الاثنین بعدة صواریخ بالیستیة 'ارض-ارض' مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة فی شرق الفرات، ما اسفر عن مصرع عدد كبیر من الارهابیین التكفیریین.

واورد موقع 'سباه نیوز' عن العلاقات العامة لقوات الحرس الثوری بانه تم استهداف مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة فی شرق الفرات فجر الیوم الاثنین بعدة صواریخ بالیستیة 'ارض –ارض' من قبل القوة الجوفضائیة التابعة للحرس.
ووفقا للمعلومات الاولیة الواردة فان عددا كبیرا من الارهابیین التكفیریین وقادة جریمة اهواز الارهابیة قد قتلوا او جرحوا خلال هذا الهجوم الصاروخی.
وافاد التقریر بانه سیتم الاعلان عن المزید من المعلومات لاحقا.
یذكر ان خلیة ارهابیة مؤلفة من 5 عناصر هاجمت عرضا عسكریا اقیم فی مدینة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس یوم السبت الماضی ما ادي الي استشهاد واصابة العشرات من المواطنین الحاضرین ومنهم نساء واطفال ومن العسكریین المشاركین فی العرض، فیما قُتِل الارهابیون الخمسة.
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الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

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