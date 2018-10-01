الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي يصدر بياناً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وحث البيان الصادر عن الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي، عشية الاحد 'اعضاء مجلس النواب بالتصويت لصالح مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، برهم احمد صالح باعتباره مرشحا وحيدا للوطني الكردستاني في إطار الفضاء الوطني وتحت قبة البرلمان العراقي'.

وأضاف البيان، 'من المعلوم ان العراق يمر بمرحلة مفصلية تتطلب توحيد الجهود في سبيل تذليل العقبات التي تعيق العملية السياسية والديمقراطية والمضي قدما نحو عملية سياسية وطنية جامعة ومتجانسة تستوعب جميع القوي الخيرة وتهدف الي تكريس الديمقراطية وتحقيق العدالة والرفاه للشعب العراقي'.

واشار، الي ان 'الاتحاد المعروف بنهجه الوطني المعتدل في تعاطيه الايجابي مع مجمل الوضع العراقي في اطار المعادلة الوطنية التي تحفظ جميع الحقوق دون اقصاء او تهميش لاي طرف، ومن حرصنا علي ضرورة المضي والاستمرار بسياستنا التي اسس لها مام جلال فقد تم ترشيح برهم صالح احمد صالح لما يتمتع به من اعتدال وكفاءة ومقبولية وطنية في الشارع العراقي تؤهله لتولي مسؤولية رئاسة جمهورية العراق'.

ودعا البيان، اعضاء مجلس النواب 'للتصويت لصالح برهم صالح باعتباره مرشحا وحيدا للاتحاد الوطني الكردستاني في اطار الفضاء الوطني وتحت قبة مجلس النواب العراقي'، لافتا الي ان 'رئيس الجمهورية يمثل اطياف الشعب العراقي وليس ممثلا عن مكون او طائفة او حزب محدد وهو يمثل رمز العراق وسيادته'.

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