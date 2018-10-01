وقوع انفجار اثر حریق اندلع فی استاد 'تختی' باهواز ولا ضحایا

وقال افشین حیدری فی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' فجر الیوم الاثنین فی مكان الحادث، انه عند الساعة العاشرة و 50 دقیقة من مساء الاحد (بالتوقیت المحلی، السابعة و 20 دقیقة مساء بتوقیت غرینتش) اندلع حریق اعقبه انفجار فی مبني التدریب فی الدائرة العامة للریاضة والشباب حیث هرعت فرق الاغاثة والانقاذ والاطفاء الي المكان فورا.

واضاف، ان الخبراء یعكفون حالیا علي دراسة اسباب الحادث وسیتم الاعلان عن النتیجة فی غضون الیومین القادمین.

وقال حیدری، انه وبعد وقوع الانفجار الذی كان كبیرا حضرت فرق من الاطفاء وشركة الغاز وقوي الامن الداخلی الي المكان حیث تمكّنا بالتعاون مع بعض من السیطرة علي الحادث.

واوضح بان الحادث لم یسفر عن وقوع ضحایا لحسن الحظ الا انه خلف اضرارا مادیة حیث سیتم لاحقا البدء باعادة بناء ما دمر جراء الحادث.

ولفت حیدری الي ان التحقیقات المبدئیة تشیر الي ان الانفجار وقع اثر تسرب الغاز.

انتهي ** 2342

