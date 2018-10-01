فی الرد علي مزاعم وزیری خارجیة البحرین والامارات

قاسمی: لیس من سیاسة ایران التدخل فی شؤون الدول الاخري اطلاقا

طهران / 1 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
وصف المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی المزاعم المكررة من قبل وزیری خارجیة البحرین والامارات فی الجمعیة العامة للامم المتحدة فی نیویورك بانها لا قیمة لها وفارغة ونابعة من اذهانهم الواهمة، مؤكدا بانه لیس من سیاسة التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول الاخري اطلاقا.

وقال قاسمی ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اعتبرت دوما سیاسة حسن الجوار مع الاحترام المتبادل ، من الأولویات الرئیسیة لسیاستها الخارجیة، ولم ولن تكون من سیاستها التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول الاخري مطلقا.
واضاف، ان تناغم وزیری خارجیة البحرین والامارات وكذلك السعودیة مع سیاسات وتوجهات الكیان الصهیونی المعادیة لایران والداعیة للحرب، ستؤدی فقط الي اضفاء الشرعیة علي جرائم الكیان الصهیونی ومؤامراته المثیرة للفرقة، وان هذا النهج الخاطئ سیجعل الطریق اطول واصعب للوصول الي الثقة المتبادلة بین الدول الاسلامیة فی المنطقة.
ونصح المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة مسؤولی الامارات والبحرین الي التخلی عن تبعیتهما العمیاء للاملاءات السیاسیة الخارجیة والتی تتعارض مع مصالح المنطقة والعالم الاسلامی، والتفكیر بمبادرات ومقترحات ایران لضمان الامن وتحقیق الاستقرار والتعاون الاقلیمی وخفض حدة التوتر وسوء الفهم بدلا من توجیه الاتهامات الفارغة والعبثیة والتی لا اساس لها الي الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة یومیا.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

قاسمی

سیاسة ایران

البحرین والامارات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قاسمی: لیس من سیاسة ایران التدخل فی شؤون الدول الاخري اطلاقا

معظم المشاهدات

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

البارزاني يرفض تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

ظريف: اذا لم تكن الآلية الاوربية فاعلة فان ايران ستنسحب

مجلس البصرة: اغلاق القنصلية الأميركية مناورة لخلق فتنة في المحافظة

مجلس البصرة: اغلاق القنصلية الأميركية مناورة لخلق فتنة في المحافظة

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

أحدث الأخبار

مفتی عام سلطنة عمان یؤكد اهمیة مؤتمر الوحدة الاسلامیة بطهران

مفتی عام سلطنة عمان یؤكد اهمیة مؤتمر الوحدة الاسلامیة بطهران

ازدياد واردات اليابان من النفط الخام الايراني للشهر الخامس علي التوالي

ازدياد واردات اليابان من النفط الخام الايراني للشهر الخامس علي التوالي

هزة ارضیة بقوة 4.5 ریختر تضرب مناطق بكرمانشاه غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 4.5 ریختر تضرب مناطق بكرمانشاه غرب ایران

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الحرس الثوری یستهدف بصواریخ بالیستیة مقر قادة جریمة اهواز الارهابیة شرق الفرات

الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي يصدر بياناً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي يصدر بياناً عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

موضوعات مرتبط