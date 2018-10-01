قاسمی: لیس من سیاسة ایران التدخل فی شؤون الدول الاخري اطلاقا

وقال قاسمی ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة اعتبرت دوما سیاسة حسن الجوار مع الاحترام المتبادل ، من الأولویات الرئیسیة لسیاستها الخارجیة، ولم ولن تكون من سیاستها التدخل فی الشؤون الداخلیة للدول الاخري مطلقا.

واضاف، ان تناغم وزیری خارجیة البحرین والامارات وكذلك السعودیة مع سیاسات وتوجهات الكیان الصهیونی المعادیة لایران والداعیة للحرب، ستؤدی فقط الي اضفاء الشرعیة علي جرائم الكیان الصهیونی ومؤامراته المثیرة للفرقة، وان هذا النهج الخاطئ سیجعل الطریق اطول واصعب للوصول الي الثقة المتبادلة بین الدول الاسلامیة فی المنطقة.

ونصح المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة مسؤولی الامارات والبحرین الي التخلی عن تبعیتهما العمیاء للاملاءات السیاسیة الخارجیة والتی تتعارض مع مصالح المنطقة والعالم الاسلامی، والتفكیر بمبادرات ومقترحات ایران لضمان الامن وتحقیق الاستقرار والتعاون الاقلیمی وخفض حدة التوتر وسوء الفهم بدلا من توجیه الاتهامات الفارغة والعبثیة والتی لا اساس لها الي الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة یومیا.

انتهي ** 2342

