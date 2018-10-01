الوطني الكردستاني يرفض نتائج الانتخابات، والمفوضية تؤكد: المشاركة جيدة

بغداد/1 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-فيما اعلنت مفوضية الانتخابات في اقليم شمال العراق، ارقاما ونسبا تؤشر الي ان المشاركة في الانتخابات البرلمانية الخامسة كانت جيدة، اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات، بسبب الكثير من الخروقات والتجاوزات التي شابتها.

وصرح مسؤول دائرة اربيل في مفوضية انتخابات اقليم شمال العراق، خلال مؤتمر صحفي، 'إن نسبة المشاركة في محافظة اربيل بلغت 58.57%، وفي دهوك بلغت نسبة المشاركة بلغت 61%'.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي بأسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي احمد بيرة، في تصريحات صحفية، 'نظرا لوجود تلاعب وتزوير كبيرين في الانتخابات في كل من أربيل ودهوك وقضاء سوارن، نعلن رفضنا لنتائج الانتخابات، وندعو ممثلي الاتحاد لرفض نتائج الانتخابات، وطالب بتغيير نظام انتخابات الاقليم، لما يشوبه من مشكلات تعقد وتصعّب العملية السياسية'.
في ذات الوقت توقع سعدي بيرة، فوز حزبه بأثنين وعشرين مقعدا من مقاعد برلمان الاقليم البالغة مائة واحد عشر مقعدا.
وفي سياق متصل، كشفت منظمة 'تموز' لمراقبة الانتخابات، عن وجود خروقات رافقت انتخابات برلمان إلاقليم'.
وقالت رئيسة المنظمة فيان الشيخ في تصريح صحفي، 'في السليمانية تدخل رجال الأمن وطردوا المراقبين من بعض المراكز الانتخابية وحدثت مشاكل مع ممثلي الكيانات السياسية، الأمر الذي ولد ضغطا عليهم ثم انسحبوا ليدخل رجال الأمن لملء الاستمارات، وهذا خرق قانوني واضح'.
وأشارت، 'راقبنا في محافظة أربيل مركزين فقط، وفيهما حدثت مشاكل عدة، منها وجود توقيع علي أسماء ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، حيث انه عندما كان الأشخاص يأتون للمركز يجدون تواقيع بأسمائهم، وكأن هناك من وقع وصوت بالنيابة عنهم'.
وتعد انتخابات برلمان اقليم شمال العراق، التي فتحت أبوابها صباح يوم الاحد للتصويت العام امام الناخبين، أول انتخابات برلمانية يشهدها الإقليم، منذ إجراء الاستفتاء علي الانفصال في الخامس والعشرين من شهر ايلول-سبتمبر من العام الماضي.
وكانت اول انتخابات برلمانية في الاقليم، اجريت في عام 1992، فيما اجريت الثانية في 2005 والثالثة في عام 2009، في حين اجريت الانتخابات للدورة الرابعة في عام 2013، التي احرز فيها الحزب الديمقراطي المركز الاول بحصوله علي ثمانية وثلاثين مقعدا.
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الوطني الكردستاني يرفض نتائج الانتخابات، والمفوضية تؤكد: المشاركة جيدة

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