البناء والاصلاح يتفقان علي ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة

وفي الوقت الذي شدد الفايز علي ضرورة اعلان الكتلة الاكبر كونها من الثوابت الدستورية، اشار الي 'ان النص الدستوري يؤكد علي ان رئيس الجمهورية المنتخب يكلف الكتلة الاكبر بتقديم اسم المرشح، لكي يكلف بتشكيل الحكومة حتي وان كانت هنالك اتفاقات بين التحالفات علي شخصية رئيس مجلس الوزراء'.

واوضح الفايز، 'ان الكتلة الاكبر ستحسم من خلال المحكمة الاتحادية، واذا بقيت الحال علي ما هو عليه الان، فالجميع يري نفسه الكتلة الاكبر'.

وبشأن الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة، أكد الفايز ان 'شخصية رئيس مجلس الوزراء متفق عليها بين ائتلاف البناء وائتلاف الاصلاح لصالح عادل عبد المهدي، وهو الاكثر حظا بين اغلب الكتل السياسية لشغل المنصب'.

ويري مراقبون، ان حسم مسألة رئيس الجمهورية، ستمهد الطريق لاختيار من يشكل الحكومة الجديدة، علما انه من المقرر ان تشهد جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل انتخاب رئيس الجمهورية، اذ مازالت الخلافات بين القوي الكردية محتدمة، ولم تفلح حتي الان في التوصل الي صيغة توافقية حول مرشح واحد.

وبلغ عدد المرشحين المتنافسين علي المنصب اكثر من عشرين مرشحا، ابرزهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد معصوم، والمستشار في رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

انتهي ع ص ** 2342

