مساعد وزير النفط: ايران قادرة علي تحصيل عائداتها النفطية بالكامل

طهران/ 30 ايلول/ سبتمبر- قال مساعد وزير النفط ان ايران قادرة علي استحصال عائداتها النفطية بالكامل ولاتوجه قيود في هذا المجال وان عائداتها من تصدير النفط شهدت زيادة بلغت 40 بالمئة عما كانت عليه في العام الماضي.

وقال 'علي كاردر' في حديث للمراسلين اليوم 'هناك اساليب مختلفة لتحصيل عائداتنا النفطية بالمستقبل' مؤكدا ان الصفقات باتت تتم عبر المصارف وقلما يتم تبادل العملات في الوقت الحاضر'.
ولم يتطرق الي زبائن النفط الارياني وقال ان ذلك قد يتم استغلاله من قبل الاعداء لعرقلة الامور.
واوضح انه تجري حاليا مباحثات لتطوير بعض الحقول النفطية مع بعض الشركات بما فيها الروسية.
وحول تأمين ناقلات النفط الايرانية قال مساعد وزير النفط 'ان ذلك يتم بالكامل'.
وحول شراء الهند النفط الايراني بالروبية قال 'ان ذلك لم يحسم بعد'.
انتهي**س.ر



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عائدات نفطية

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مساعد وزير النفط: ايران قادرة علي تحصيل عائداتها النفطية بالكامل

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