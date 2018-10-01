مساعد وزير النفط: ايران قادرة علي تحصيل عائداتها النفطية بالكامل

وقال 'علي كاردر' في حديث للمراسلين اليوم 'هناك اساليب مختلفة لتحصيل عائداتنا النفطية بالمستقبل' مؤكدا ان الصفقات باتت تتم عبر المصارف وقلما يتم تبادل العملات في الوقت الحاضر'.

ولم يتطرق الي زبائن النفط الارياني وقال ان ذلك قد يتم استغلاله من قبل الاعداء لعرقلة الامور.

واوضح انه تجري حاليا مباحثات لتطوير بعض الحقول النفطية مع بعض الشركات بما فيها الروسية.

وحول تأمين ناقلات النفط الايرانية قال مساعد وزير النفط 'ان ذلك يتم بالكامل'.

وحول شراء الهند النفط الايراني بالروبية قال 'ان ذلك لم يحسم بعد'.

انتهي**س.ر

