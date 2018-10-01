نائب رئيس مجلس الشوري الإسلامي:

الأوروبيون يستطيعون مساعدة إيران في إجتياز الحظر

طهران/30 أيلول/سبتمبر/إرنا- نوه نائب رئيس مجلس الشوري الإسلامي 'علي مطهري' الي دور الأوروبيين في إجتياز الحظر قائلا، 'ان الأوروبيين يستطيعون الي حد ما أن يساعدوا إيران في إجتياز الحظر ولكن هذا لا يعني انهم سيكونون قادرين علي تقليل الضغوط الأميركية بالكامل'.

وفيما أشار اليوم الأحد الي المبادرة الأوروبية الجديدة لإجتياز الحظر، قال النائب مطهري 'ان الآلية المقترحة من قبل الأوروبيين ستكون فاعلة فيما اذا لم تكن الشركات الأوروبية تابعة تماما الي أميركا وإذا كانت هذه الشركات ترتبط بصفقات ضخمة مع أميركا، فلن تكن قادرة علي التعاون معنا خوفا من العقوبات الأميركية'.
وأكد النائب عن أهالي طهران وري وشميرانات وإسلامشهر وبَرديس في مجلس الشوري الإسلامي: 'بكل الاحوال تصنف الشركات التي ليست لديها علاقات واسعة مع أميركا، في نطاق الآلية الأوروبية الجديدة ومن شأنها أن تسهم في مساعدة إيران'.
إنتهي**أ م د**س.ر



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مجلس الشورى الإسلامي

علي مطهري

الآلية الأوروبية

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الأوروبيون يستطيعون مساعدة إيران في إجتياز الحظر

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