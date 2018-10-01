الأوروبيون يستطيعون مساعدة إيران في إجتياز الحظر

وفيما أشار اليوم الأحد الي المبادرة الأوروبية الجديدة لإجتياز الحظر، قال النائب مطهري 'ان الآلية المقترحة من قبل الأوروبيين ستكون فاعلة فيما اذا لم تكن الشركات الأوروبية تابعة تماما الي أميركا وإذا كانت هذه الشركات ترتبط بصفقات ضخمة مع أميركا، فلن تكن قادرة علي التعاون معنا خوفا من العقوبات الأميركية'.

وأكد النائب عن أهالي طهران وري وشميرانات وإسلامشهر وبَرديس في مجلس الشوري الإسلامي: 'بكل الاحوال تصنف الشركات التي ليست لديها علاقات واسعة مع أميركا، في نطاق الآلية الأوروبية الجديدة ومن شأنها أن تسهم في مساعدة إيران'.

إنتهي**أ م د**س.ر

