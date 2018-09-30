اقامة مراسم تكريم اسبوع الدفاع المقدس في طاجيكستان

طهران/30ايلول/سبتمبر- اقيمت مراسم تكريم اسبوع الدفاع المقدس بمشاركة الملحقين العسكريين المقيمين في العاصمة الطاجيكية دوشنبه والدبلوماسيين في مقر السفارة الايرانية في هذا البلد.

وشارك في المراسم عدد من الناشطين الايرانيين في المجالين الاقتصادي والثقافي وكادر السفارة الايرانية ومدير وكادر جمعية الامام الصادق (ع) ورؤساء المصارف الايرانية في طاجيكستان ورئيس رابطة الثقافة الفارسية الطاجيكية .
واشاد السفير الايراني حجت الله فغاني في هذه المراسم بشجاعة ابناء الشعب الايراني والجنود الايرانيين ومقاومتهم وتضحياتهم خلال ثمانية اعوام في مواجهة العدوان الغاشم الذي شنه النظام الصدامي علي ايران.
واشار الي الاعتداء الارهابي الذي استهدف الاستعراض العسكري في بداية اسبوع الدفاع المقدس في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب البلا)د والذي ادي الي استشهاد عدد من العسكريين والمدنيين والاطفال والنساء موكدا ان هذه التهديدات لايمكن ان تجعل الجمهورية الاسلامية الايرانية تتخلي عن خططها العسكرية والصاروخية التي ليست الا لاغراض ردعية ودفاعية وان طاقاتها تخدم الدفاع عن دول الجوار والسلام والامن الاقليميين والدوليين.
واقيم معرض للصور والخرائط العسكرية علي هامش هذه المراسم كما عرضت افلام عن روايات حول ملاحم الشجاعة التي سطرها لاجنود الايرانيون خلال اعوام الدفاع المقدس الثمانية.
انتهي**2018**س.ر



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اسبوع الدفاع المقدس

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اقامة مراسم تكريم اسبوع الدفاع المقدس في طاجيكستان

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