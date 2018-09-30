السفير القرغيزي لدي ايران :

ايران وقرغيزيا حققتا نموا بنسبة 12 بالمئة في مجال التعامل التجاري

بجنورد / 30 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال سفير قرغيزيا لدي ايران 'اوزابيك عبد الرزاق اف' في تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الاحد، ان حجم التعامل التجاري بين البلدين شهد نموا بنسبة 12 بالمئة خلال العام الحالي.

واضاف عبد الرزاق اف، ان قيمة التبادل التجاري بين ايران وقرغيزيا بلغت خلال العام الماضي 60 مليون دولار؛ موضحا ان 68 بالمئة من هذا المبلغ يعود الي الصادرات الايرانية بما يشمل دهانات بوليستر، ومواد البناء، وانواع المجففات والفواكه.
وقال السفير القرغيزي ان ايران تستورد في المقابل من بلاده خردة الالمنيوم، وانواع الاحجار المنجمية، وقطع غيار السيارات، والبقولات والماشية.
وفي معرض الاشارة الي التحديات امام التعاون التجاري المشترك، قال عبد الرزاق اف ان عدم اقامة رحلات جوية مباشرة يؤدي الي بطئ العلاقات التجارية؛ متطلعا الي حل هذه المشكلة قريبا.
ودعا السفير القرغيزي، الجمهورية الاسلامية الايرانية الي التعاون الاستثماري في كافة المجالات وبما يشمل الزراعية والاقتصادية والصناعية والثقافية مع بلاده.
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السفير القرغيزي

التعامل التجاري

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ايران وقرغيزيا حققتا نموا بنسبة 12 بالمئة في مجال التعامل التجاري

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ايران وقرغيزيا حققتا نموا بنسبة 12 بالمئة في مجال التعامل التجاري

السفير القرغيزي لدي ايران :

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