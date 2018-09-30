اقبال عالمي واسع علي مهرجان فيلم المقاومة

طهران/30ايلول/سبتمبر- اعلن سينمائيون من 73 دولة في العالم رغبتهم في المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان فيلم المقاومة الدولي من خلال ارسالهم 906 افلام سينمائية ووثائقية مما يشير الي نمو الاقبال علي هذا المهرجان.

وقد شارك في الدورة السابقة سينمائيون من 67 دولة في العالم.
ويشارك 691 فيلما وثائقيا و215 اثر سينمائيا في هذه الدورة من المهرجان من دول مختلفة بما فيها سوريا واميركا واسبانيا وفرنسا وكندا والسويد والنرويج ولاوس وسنغافورة وتايلندا والمانيا وهولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وايطاليا وبريطانيا وفنلندا وبلجيكا واليونان وروسيا واستراليا والهند والدنمارك والبنغلاديش وبولندا والكونغو وقطر والصين وسويسرا والبوسنة والهرسك والسعودية وتشيلي وروسيا البيضاء ولبنان والبرازيل وبلغاريا والاردن وفنزويلا والصين الشعبية والشيشان والتشيك.
وتشارك في هذه الدورة من المهرجان اثار سينمائية تتناول قضايا مثل التحالف القذر بين الوهابية والصهيونية، ومخططات ارتكاب الجرائم ضد المسلمين، واهداف الاستكبار العالمي والصهيونية في دعم الجماعات الارهابية والتكفيرية وداعش في المنطقة، ومقاومة الشعب الفلسطيني امام الكيان الصهيوني الغاصب وحماته، وجرائم داعش والتيارات التكفيرية، ونكث اميركا لوعودها وضربها المواثيق الدولية عرض الحائط وقمع الحركات الداعية للحرية من قبل نظام الهيمنة وممارسة التمييز ضد الاقليات والمهاجرين في الدول الغربية .
وستبدا الدورة الجديدة لمهرجان فيلم المقاومة الدولي اعتبارا من 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لتستمر حتي الاول من شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل .
انتهي**2018**س.ر



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اقبال عالمي واسع علي مهرجان فيلم المقاومة

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