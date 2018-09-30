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الشرطة الدولیة مستعدة للتعاون مع ایران فی مجال مكافحة الارهاب

كرج / 30 ایلول / سبتمبر / ارنا – قال رئیس الشرطة الدولیة التابعة لقیادة قوات الامن الداخلی 'العمید هادی شیرزاد' انه علي خلفیة الهجوم الارهابی فی مدینة اهواز (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب)، فقد اكدت الشرطة الدولیة استعدادها للتعاون مع ایران فی التصدی للجماعات الارهابیة.

وفی تصریح للصحفیین الیوم الاحد علي هامش ملتقي قوات الامن الداخلی الایرانی بمشاركة الملحقین العسكریین والضباط المعنیین بمكافحة المخدرات لدي السفارات الاجنبیة المقیمة فی ایران، اعلن العمید شیرزاد عن ارسال التعلمیات من اجل التصدی للجماعات الارهابیة وقد ابدت الشرطة علي الصعید الدولی استعدادها فی هذا الخصوص.
ونوّه القائد الامنی الایرانی الي الاجراءات المتبعة لاعداد ملف دولی بشان التحقیق فی حادث هجوم اهواز الارهابی.
واكد العمید شیرزاد ان مكافحة الجریمة مسؤولیة الشرطة فی انحاء العالم، والدول تتابع هذه الاجراءات فی سیاق اهداف مشتركة لوقایة ومواجهة الجرائم.
ولفت قائد الشرطة الدولیة لدي قیادة قوي الامن الداخلی الایرانی الي القول، ان مكافحة الجرائم ولاسیما الجریمة المنظمة مرهونة بتظافر الجهود الجادة بین قوات الشرطة فی انحاء العالم؛ مردفا ان التعاون جار بشكل ایجابی فی هذا الخصوص.
یذكر ان ملتقي قوي الامن الداخلی الایرانی بمشاركة الملحقین العسكریین والضباط المعنیین بمكافحة المخدرات لدي السفارات الاجنبیة المقیمة فی ایران، اقیم الیوم الاحد علي مدي یوم واحد فی محافظة البرز (شمال طهران) وذلك بهدف تعزیز التعاون فی مجال مكافحة ظاهرة المخدرات البغیضة.
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الشرطة الدولیة مستعدة للتعاون مع ایران فی مجال مكافحة الارهاب

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