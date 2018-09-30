مصدر مسؤول : استئناف عمليات اخماد الحريق في هور العظيم

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الاحد، قال لاهيجان زادة ان طائرة الاطفاء من فئة توبولوف تابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة التي انجزت عليها مؤخرا عمليات التجهيز والتصميم والاعداد، ودخلت منذ يوم امس حيّز التدشين في طهران العاصمة، بدات صباح اليوم عمليات حمل المياه والدفاع المدني.

واوضح المسؤول في محافظة خوزستان، ان الطائرة تسع لـ 20 طنا، ومروحية الاطفاء لـ 3,5 طنا من المياه، وبحسب التقديرات تستغرق عمليات اخماد الحريق 3 ايام؛ مردفا ان انجاز عمليات الاطفاء رهن بالظروف.

وقال لاهيجان زادة انه صور الاقمار الصناعية لمنطقة هور العظيم اظهرت حتي امس تصاعد 3 اعمدة من الدخان الكثيف هناك.

واشار المسؤول في المؤسسة الوطنية لحماية البيئة، الي زيارة مرتقبة لوفد ايراني الي العراق بهدف اجراء مباحثات ذات الصلة بموضوع هور العظيم؛ مبينا ان متابعة اجراءات هذه الزيارة من صلاحيات وزارة الخارجية.

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