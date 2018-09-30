قوات الشرطة تضبط 372 طنا من المخدرات

وفي تصريح للمراسلين علي هامش ملتقي كوادر الشرطة الايرانية مع الملحقين العسكريين وضباط مكافحة المخدرات للدول المختلفه المقيمين في ايران الذي اقيم بمدينة كرج (مركز محافظة البرز - وسط البلاد)، اعلن العميد زاهديان عن ارتفاع حجم عمليات الكشف وضبط المخدرات وايضا عمليات قوات الشرطة واعتقال المهربين خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي؛ مبينا ان ذلك يشكل موشرا علي العزيمة الجادة لدي الجمهورية الاسلامية الايرانية في التصدي لتهريب المخدرات وترانزيتها الي سائر الدول.

واضاف القائد الامني الايراني قائلا ان الجمهورية الاسلامية تعتبر من الدول الرائدة دوليا في مجال مكافحة المخدرات.

من جانبه، اشاد الملحق العسكري الهندي لدي ايران، وفي كلمة له خلال الملتقي، بمساعي الجمهورية الاسلامية الايرانية واجراءاتها في مجال مكافحة ظاهرة المخدرات المشوومة.

واردف قائلا، ان مكافحة هذه الظاهرة العالمية تحتاج الي التعاون الواسع بين جميع الدول مشيرا الي ان الشرطة الايرانية قدمت التضحيات في مسار مكافحة المخدرات الامر الذي يؤكد العزيمة الراسخة الايرانية في ارساء الامن ومكافحة التهريب.

انتهي**2018/ ح ع **

