اصدار احكام بالاعدام بحق ثلاثة من المفسدين في الاقتصاد

واضاف اجئي في تصريح له اليوم الاحد ان الاحكام الصادرة قابلة للاستئناف ويجب تأييدها من مجلس القضاء الاعلي .

وبين انه تم اصدار احكام بالسجن و اعادة الاموال بحق 32 متهما حيث تتراوح احكام السجن بين 10 الي 20 سنة.

انتهي**م م** 1837

