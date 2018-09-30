اصدار احكام بالاعدام بحق ثلاثة من المفسدين في الاقتصاد

زنجان/30 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- قال النائب الاول لرئيس السلطة القضائية ' غلامحسين محسني اجئي' انه تم تشكيل محكمة خاصة للمفسدين في الاقتصاد حيث تم خلال الايام الاخيرة اصدار احكام بحق 35 شخصا منها ثلاثة اعدام بتهمة الافساد في الارض.
واضاف اجئي في تصريح له اليوم الاحد ان الاحكام الصادرة قابلة للاستئناف ويجب تأييدها من مجلس القضاء الاعلي .وبين انه تم اصدار احكام بالسجن و اعادة الاموال بحق 32 متهما حيث تتراوح احكام السجن بين 10 الي 20 سنة.انتهي**م م** 1837
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