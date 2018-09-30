قائد الثورة الاسلامیة یستقبل مؤلفة كتاب 'فرنكیس'

طهران / 30 ایلول / سبتمبر / ارنا – استقبل قائد الثورة الاسلامیة ایة الله العظمي السید علی الخامنئی عصر الیوم الاحد راویة كتاب 'فرنكیس' السیدة 'فرنكیس حیدر بور'، ومؤلفة الكتاب السیدة 'مهناز فتاحی'.

وافاد الموقع الالكترونی لمكتب حفظ ونشر اعمال ایة الله العظمی السید علی الخامنئی، ان اللقاء جري خلال الدورة السابعة لمراسم 'تخلید ادب الجهاد والمقاومة' والتی اقیمت صباح الیوم الاحد فی مؤسسة الدراسات الثقافیة للثورة الاسلامیة بطهران تحت عنوان 'دور المرأة خلال فترة الدفاع المقدس'؛ وتم خلالها نشر تقریظ قائد الثورة الاسلامیة علی كتاب 'فرنكیس'.
وكتاب 'فرنكیس' یحوی ذكریات فرنكیس حیدربور من موالید 1960 فی قریة اوازین؛ تلك السیدة التی احتلت القوات العراقیة فی عهد صدام المقبور قریتها وكانت فی حینها تبلغ 18 عاما من العمر فانتقلت الی منطقة اخری وفی المساء ولجلب الاطعمة من القریة تسیر برفقة ابیها واخیها باتجاه القریة وفی الطریق یتعرضون لهجوم جنود عراقیین فیقتل ابوها واخوها وتقاومهم وتقتل احدهم بفأس ابیها وتأسر الاخر بكامل اسلحته وتقوم بتسلیمه الی القوات الایرانیة.
علما ان سماحة قائد الثورة الاسلامیة كان قد اشار خلال زیارته لمدینة كرمانشاه (غرب) الي هذه المراة العظیمة واكد علي توثیق مذكراتها.
انتهي ** ح ع



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کتاب فرنکیس

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قائد الثورة الاسلامیة یستقبل مؤلفة كتاب

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