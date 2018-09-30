أوراسيا حريصه علي تعزيز العلاقات التجارية مع إيران

وأضاف عبد الرزاق أوف اليوم الأحد، خلال إجتماع ممثلي غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) في مدينة بُجنورد انه نظرا للطاقات الوفيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فمن الممكن أن تشمل العلاقات التجارية الثنائية مجالات واسعة.

وعبر السفير القرغيزي عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين داعيا الشركات الإيرانية للعمل في هذا البلد في مجال إستزراع الكائنات المائية وتربية الدواجن والمواشي في هذا البلد.

كما دعا الشركات الإيرانية للمشاركة في المعارض التي تقيمها قرغيزيا سنويا بهدف التعرف عن كثب علي الإمكانيات المتوفرة في قرغيزيا.

من جانبه، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة بمحافظة خراسان الرضوية 'محمد صمدي' الي تصدير أنواع الفاكهة المجففة والفستق والصناعات اليدوية من هذه المحافظة الي قرغيزيا.

وقال صمدي، إن تجار المحافظة يتعاملون حاليا مع 30 بلدا، بما في ذلك إيطاليا وسنغافورة وكازاخستان وقرغيزيا والبرتغال وجنوب إفريقيا.

علما بأنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام الإيراني الجاري (بدأ من 21 آذار/مارس) تصدير 120 ألف طن من السلع ما قيمته 27 مليونا و70 ألف دولار من محافظة خراسان الرضوية الي قرغيزيا.

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