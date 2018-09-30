ايران من الاوائل في مكافحة المخدرات

كرج/30 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - قال المساعد التنسيقي في قوات الامن الداخلي العميد 'محسن فتحي زاده' ان ايران هي من الاوائل في مكافحة المخدرات.

واضاف العميد 'محسن فتحي زاده' اليوم الاحد خلال اجتماع المستشارين العسكريين وضباط مكافحة المخدرات في السفارات الاجنبية بطهران ان احد نجاحات الجمهورية الاسلامية الايرانيه تكمن في مكافحتها للمخدرات وان موقعها الجغرافي علي الخط الترانزيتي لهذه المواد جعل مكافحتها امرا شاقا ولكنها واجهتها بكل عزم حزم.
وقال : ان الاجرام اليوم لا ينحصر في الحدود الجغرافية لبلد ما بل يطال جميع ابناء البشرية لذا يجب علي الحكومات تهيئة الارضية اللازمة لمكافحة جميع انواع الجريمة.
واضاف فتحي زاده ان قوات الامن الداخلي في ايران لها تعاملات جيدة مع مختلف دول العالم ومنها اقامة ورش تدريبيه واجتماعات اقليمية ودعوة المسئولين العسكريين لمختلف الدول والتعامل البناء مع المنظمات الدولية وكذلك تحديد وملاحقه المجرمين دوليا مؤكدا علي تنمية الامن والسلام العالمي وذلك من خلال التعامل المتبادل بين الدول.
يذكر ان المستشارين العسكريين في السفارات الاجنبية في طهران اجتمعوا وليوم واحد في محافظة البرز لمناقشة سبل التعاون في مجال مكافحة المخدرات .
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ايران من الاوائل في مكافحة المخدرات

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