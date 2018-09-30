وافاد الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر اعمال اية الله العظمي السيد علي الخامنئي ان الكتاب الذي نشر اليوم الاحد وفيه تقريظ قائد الثورة يحكي قصة بسالة ومقاومة السيدة فرنكيس حيدر بور تلك المرأة القروية الكردية من مدينه كرمانشاه.

ونص تقريظ قائد الثورة الاسلامية علي كتاب 'فرنكيس' هو كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يمكن رؤية ذلك الجزء المهم من حقبة الدفاع في طيات الكتاب الذي يشرح حياة تلك السيدة الشجاعة المضحية . ان السيدة فرنكيس البطلة تكلمت معنا بنفس المعنويات القوية و الصلبة وبصدق وحميمية امرأة قروية ذات عواطف واحاسيس رقيقة ولطيفة وسردت لنا قصة منطقة جغرافية خلال الحرب المفروضة وبكامل تفاصيلها . نحن لم نعرف وبهذا التفصيل والشرح كيف عانت القري الحدودية من مصائب خلال فترة الحرب من تشريد ومجاعة و خسائر مادية وتخريب و الم فقدان الاعزة وكذلك التضحيات التي قام بها شباب تلك المنطقة وهم من الاوائل الذين قاوموا الاعتداء فاننا لم نعرف ذلك بهذا التفصيل الذي سردته هذه القصة. وان قصة بسالة وشجاعة هذه المرأة بقتلها واسرها الاعداء هي حكاية استثنائية شاهدنا نظيرها فقط في سوسنكرد. فيجب اجلال السيدة فرنكيس والشكر والتقدير لمؤلفة الكتاب (السيدة فتاحي) علي قلمها الجميل في سرد تلك الذكريات.

يذكر ان المراسم السابعة لتخليد ادب الجهاد والمقاومة والتي اقيم تحت عنوان دور المرأة خلال فترة الدفاع المقدس بدأت صباح اليوم الاحد في مؤسسة البحوث الثقافية للثورة الاسلامية.

وكتاب 'فرنكيس' يحوي ذكريات فرنكيس حيدربور من مواليد 1960 في قرية اوازين . تلك السيدة التي احتلت القوات العراقية قريتها فانتقلت الي منطقة اخري وفي المساء ولجلب الاطعمة من القرية تسير برفقة ابيها واخيها باتجاه القرية وفي الطريق يتعرضون لهجوم جنود عراقيين فيقتل ابوها واخوها وتقاومهم وتقتل احدهم بفأس ابيها وتاسر الاخر بكامل اسلحته وتقوم بتسليمه الي القوات الايرانية.

يذكر ان قائد الثورة اشار خلال زيارته لكرمانشاه الي هذه السيدة البطلة واكد علي كتابه مذكراتها.

انتهي**م م** 1718

