مد 1000 كيلومتر جديد من انابيب الغاز بنهاية العام الحالي

وتبلغ نسبة استخدام الغاز كطاقة 70% علي مستوي ايران وهي في نمو حيث هناك 22 مليونا و 356 الفا و 665 مشتركا اي مايعادل 70 مليون شخص يستخدمون الغاز كمصدر للطاقة.

وتبلغ الطاقة الانتاجية للغاز 850 مليون مترمكعب يوميا ويتوقع ان تصل الي مليار و 200مليون مترمكعب يوميا بنهاية الخطة التنموية السادسة لايران.

وتقع اكبر حقول الغاز في منطقة بارس الجنوبي (جنوب ايران) وتبلغ شبكة انابيب الغاز 36 الف كيلومتر وهناك 81 محطة لتقوية الضغظ و 9 محطات للتصدير والاستيراد وتعتبر ايران الاولي علي مستوي الشرق الاوسط في شبكات ايصال الغاز والرابعة عالميا بعد امريكا وروسيا وكندا.

انتهي**م م** 1718

