المديرالتنفيذي للشركة الهندسية لتطويرالغاز:

مد 1000 كيلومتر جديد من انابيب الغاز بنهاية العام الحالي

طهران/30 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- اعلن المديرالتنفيذي للشركة الهندسية لتطويرالغاز انه وبنهاية العام الحالي (ينتهي في 20 مارس 2019) سيتم الانتهاء من مد 1000 كيلومتر جديد من انابيب نقل الغاز.

وتبلغ نسبة استخدام الغاز كطاقة 70% علي مستوي ايران وهي في نمو حيث هناك 22 مليونا و 356 الفا و 665 مشتركا اي مايعادل 70 مليون شخص يستخدمون الغاز كمصدر للطاقة.
وتبلغ الطاقة الانتاجية للغاز 850 مليون مترمكعب يوميا ويتوقع ان تصل الي مليار و 200مليون مترمكعب يوميا بنهاية الخطة التنموية السادسة لايران.
وتقع اكبر حقول الغاز في منطقة بارس الجنوبي (جنوب ايران) وتبلغ شبكة انابيب الغاز 36 الف كيلومتر وهناك 81 محطة لتقوية الضغظ و 9 محطات للتصدير والاستيراد وتعتبر ايران الاولي علي مستوي الشرق الاوسط في شبكات ايصال الغاز والرابعة عالميا بعد امريكا وروسيا وكندا.
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انابيب الغاز

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مد 1000 كيلومتر جديد من انابيب الغاز بنهاية العام الحالي

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