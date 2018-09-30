مياه الخليج الفارسي تصل الي ثلاث محافظات العام القادم

بوشهر/30 ايلول/ سبتمبر/ ارنا- اعلن عضو هيئة الرئاسة في بنك' ملي' الايراني عن تشكيل كنسرسيوم تجاري من 9 بنوك وباستثمارات تبلغ 18 الف مليار ريال (الدولار=42000ريال) وذلك لمد انابيب نقل مياه الخليج الفارسي الي كل من محافظات يزد و كرمان واصفهان.
واضاف 'محمود شايان' اليوم الاحد انه تم نصب اجهزة التحلية في تلك المحافظات وباتمام مشروع مد الانابيب ومضخات الضغظ سيتم نقل المياه من الخليج الفارسي خلال الاشهر العشرة القادمة الي كل من محافظات يزد وكرمان واصفهان.انتهي**م م** 1837
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