مياه الخليج الفارسي تصل الي ثلاث محافظات العام القادم

واضاف 'محمود شايان' اليوم الاحد انه تم نصب اجهزة التحلية في تلك المحافظات وباتمام مشروع مد الانابيب ومضخات الضغظ سيتم نقل المياه من الخليج الفارسي خلال الاشهر العشرة القادمة الي كل من محافظات يزد وكرمان واصفهان.

انتهي**م م** 1837

