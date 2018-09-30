قطار 'قلب ايران' السياحي في ايران الاسبوع القادم

طهران/30 ايلول/سبتمبر/ارنا- قطار 'قلب ايران' السياحي الذي يقل سياحا من ثماني دول، سيصل الي ايران الاسبوع القادم عبر معبر سرخس.

واعلنت شركة السكك الحديدية في ايران ان قطار قلب ايران ينطلق من موسكو و يمر عبر كازاخستان و اوزبكستان و تركمنستان ليصل الي ايران في الاسبوع القادم .
ويقل القطار سياحا من استراليا والمانيا وايطاليا وسنغافورة وماليزيا وروسيا وامريكا و الذين سيزورون خلال زيارتهم لايران مختلف المدن الايرانية بما فيها مشهد و طهران و كرمان ويزد و اصفهان للتعرف علي ثقافة ايران و تاريخها.
يذكر ان القطارات السياحية الدولية بما فيها قطار 'الف ليلة وليلة' و ' النسر الذهبي' بدات رحلتها قبل اربع سنوات بهدف تنمية السياحة و في هذا الاطار زار العديد من السياح الاجانب مختلف المدن الايرانية التي تتمتع بمعالم تاريخية و سياحية.
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فرهنگي

القطار السياحي

سرخس

كرمان

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