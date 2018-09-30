قطار 'قلب ايران' السياحي في ايران الاسبوع القادم

واعلنت شركة السكك الحديدية في ايران ان قطار قلب ايران ينطلق من موسكو و يمر عبر كازاخستان و اوزبكستان و تركمنستان ليصل الي ايران في الاسبوع القادم .

ويقل القطار سياحا من استراليا والمانيا وايطاليا وسنغافورة وماليزيا وروسيا وامريكا و الذين سيزورون خلال زيارتهم لايران مختلف المدن الايرانية بما فيها مشهد و طهران و كرمان ويزد و اصفهان للتعرف علي ثقافة ايران و تاريخها.

يذكر ان القطارات السياحية الدولية بما فيها قطار 'الف ليلة وليلة' و ' النسر الذهبي' بدات رحلتها قبل اربع سنوات بهدف تنمية السياحة و في هذا الاطار زار العديد من السياح الاجانب مختلف المدن الايرانية التي تتمتع بمعالم تاريخية و سياحية.

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