نقيب اطباء بغداد:

ايران تطورت كثيراً في مجال الادوية وسنعمل علي زيادة التعاون معها

بغداد/30 ايلول/سبتمبر/ارنا-اكد عضو مجلس النواب العراقي نقيب اطباء بغداد جواد الموسوي بان الجمهورية الاسلامية في ايران تطورت كثيراً في مجال صناعة الادوية فيما بين بانه سيعمل علي زيادة التعاون معها لرفد العراق بها.

وقال الموسوي في تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، ان' هنالك تطورا كبيرا بصناعة المستلزمات الدوائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ونحن علي استعداد للتعاون مع الجانب الايراني في استيراد الادوية التي يتم فحصها في الجانب العراقي' .
واضاف ان' استيراد الادوية من الجانب الايراني سيوفر مستويات معينة في الدخل الاجنبي للدولة العراقية ', مشيرا الي ان' الجمهورية الاسلامية في ايران متعاونة مع العراق في جميع المجالات' .
وبشأن العقوبات الامريكية علي الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد سحب الملف النووي الايراني وتأثيرها علي التبادل الدوائي بين ايران والعراق لفت الموسوي، الي ان 'قضية سحب الملف النووي لن يؤثر علي استيراد الادوية من الجانب الايراني لان هناك طرقا كثيرة لتجاوز هذه الامور'.
وشدد قائلا 'نحن نرفض الحظر علي دولة جارة وايذاء الشعب الايراني بالتالي يجب ان يكون الملف النووي الذي يعتبر ذات صبغة سياسية بعيدا عن الشعب'مؤكدا ان 'هذا الموضوع خاطئ ونحن في الحكومة المقبلة سنعمل علي تجاوز هذه الازمات خصوصا في المواضيع الانسانية والتي تتعلق بالشعب الايراني الشقيق'.
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ايران تطورت كثيراً في مجال الادوية وسنعمل علي زيادة التعاون معها

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