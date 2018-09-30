نائب عراقي يكشف عن نية الامريكان بخلق ازمة امنية في العراق

بغداد/30 ايلول/سبتمبر/ارنا-كشف حسن سالم النائب عن كتلة صادقون في البرلمان العراقي، التي يتزعمها الشيخ قيس الخزعلي عن نية الامريكان بخلق ازمة امنية جديدة في العراق.

وطالب سالم في تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ، 'بقرارات رادعة من قبل الحكومة العراقية بخصوص الخروقات والاعتداءات المتعمدة من قبل التحالف الدولي الذي تقوده امريكا تجاه القطعات الامنية العراقية وبالخصوص قوات الحشد الشعبي', لافتا الي ان'ماحدث قبل ايام من خلال ضرب مقرات الحشد من قبل التحالف يهدف الي زعزعة امن العراق'.
واضاف ، ان 'كل هذه الممارسات تنم عن سيناريو جديد ، لاستهداف الحشد من خلال عدم تواجده في المناطق القريبة علي الحدود السورية العراقية'.
واكد سالم ان 'خطة الامريكان بهذه الطريقة تأتي لكي يمرروا من يريدوا من الدواعش حتي يكون هناك تهديد للعراق عبر الحدود السورية وهذا الشيء سوف لن نسمح به اطلاقاً'.
يشار الي ان قوات التحالف الدولي الذي تقوده امريكا استهدفت مؤخرا أحد مقار 'الحشد الشعبي' بثمانية قذائف مدفعية في قضاء القائم غربي محافظة الانبار.
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العراق

حسن سالم

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نائب عراقي يكشف عن نية الامريكان بخلق ازمة امنية في العراق

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