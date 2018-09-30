منظمة سلام:

743 مواطناً أُسقطت جنسياتهم في البحرين منذ العام 2012

طهران /30 ايلول / سبتمبر/ ارنا - ذكرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن عدد المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم في البحرين بلغ 743 مواطناً وذلك منذ العام 2012.

وقالت سلام إن محاكم النظام أصدرت الجمعة أحكاماً بإسقاط جنسية مواطنين وبذلك يكون عدد المسقطة جنسياتهم حسب الأعوام كالتالي: 2018 (237) 2017 (156) و2016 (90) و2015 (208) و2014 (21) و 2013 (0) و2012 (31) ليصبح المجموع 738.
وكانت سلام قد أطلقت في 23 فبراير 2018 الموقع الإلكتروني “أنا بحريني” باللغتين العربية و الإنجليزية وذلك بمساندة عدد من منظمات حقوقية ومنصات إعلامية ومراكز الأبحاث، ومن بين الجهات المساندة للموقع: مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدي البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة سينتينيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، مرآة البحرين، ومركز البحرين للدراسات في لندن.
وقالت المنظمة إن السابع من نوفمبر 2012، كان هو اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين، وكان ذلك عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطناً منهم علماء دين وبرلمانيين وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وأعضاء المجتمع المدني.
وذكرت أن الأرقام تصاعدت بسرعة بعد ذلك، تحت ظل الاضطرابات المستمرة في البلاد، وقد قامت المجموعات الحقوقية بعدّ المواطنين البحرينيين الذين تم سحب جنسياتهم ليصل العدد الي 578 مواطناً من الذين قد أصبحوا اليوم من عديمي الجنسية، ومن بين هؤلاء 19 عالم دين شيعي بحريني ومن ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء وهم: آية الله الشيخ عيسي قاسم و آية الله حسين نجاتي وآية الله محمد سند.
المصدر : اللؤلؤة
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سياسي

البحرين

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان

سحب الجنسية

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743 مواطناً أُسقطت جنسياتهم في البحرين منذ العام 2012

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