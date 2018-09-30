تسمم 302 شخصا اثر تناول مشروبات كحولیة فاسدة

وقال مجتبي خالدی فی تصریح لمراسل ارنا الیوم الأحد، إن إجمالی عدد الأشخاص الذین تسمموا وتوفیوا اثر تناول مشروبات كحولیة فاسدة، بلغ 302 شخصا، توفي منهم 27 (24 حالة وفاة وثلاث حالات سكتة دماغیة)، 16 حالة وفاة حدثت فی محافظة هرمزكان (جنوب)، وأربعة فی خراسان الشمالیة (شمال شرق)، وأربعة فی محافظة البرز (غرب طهران)، وتوفی ثلاثة أشخاص فی كهكیلویه وبویرأحمد.

وأضاف: یوجد حالیا 229 شخصا یعانون من التسمم من الكحول الفاسدة یرقدون فی مراكز العلاج، و 15 منهم فی وحدات العنایة المركزة. كما تمت معالجة 46 مریضا ومغادرة المستشفي.

وقال المتحدث باسم مؤسسة الطوارئ فی البلاد: الاشخاص الذین تناولوا مشروبات كحول فاسدة یواجهون أعراض مثل الغثیان والصداع والرؤیة المزدوجة. فی حالة الإحالة المتأخرة إلي مراكز العلاج ، ستزداد الإصابات ویمكن أن یعانی هؤلاء الأشخاص من أضرار لا یمكن إصلاحها مثل العمي وتلف الكلیة والموت الدماغی والموت.

انتهي** 2344

