سویسرا مستعدة لتعزیز العلاقات التجاریة مع ایران

وقال لیتنر الیوم الاحد خلال زیارته لمحافظة مركزی (وسط)، ان مختلف المناطق الایرانیة تتمتع بامكانیات صناعیة كبیرة یمكن استثمارها فی تعزیز العلاقات التجاریة بین البلدین.

واضاف، ان زیاراته للمحافظات الایرانیة تأتی فی اطار رغبته للتعرف علی امكانیات ایران فی مختلف المجالات وبهدف توثیق التعاون التجاری والاقتصادی الثنائی.

من جانبه، وصف مساعد الشؤون الاقتصادیة فی محافظة مركزی 'سعید فرخی'، المحافظة بانها تصنف ضمن المحافظات الاربع الاكثر تفوقا فی ایران، وبما یشمل مجالات عدیدة منها المنتجات الصناعیة كالصلب والهیاكل الصناعیة و واقیات ضد الرطوبة.

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