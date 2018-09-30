نعمتي في تصريح للصحفيين:

دراسة القضايا الاقتصادية الخاصة في اجتماع رؤساء القوي الثلاث

طهران/ 30 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي، ان المشاكل الاقتصادية الملحة والخاصة للبلاد تبحث في اجتماع رؤساء القوي الثلاث، فيما تتدارس القضايا الاقتصادية الأخري من قبل اللجان المتخصصة والتي ستقدم دراساتها إلي الهيئة الرئاسية.

وأشار بهروز نعمتي، في تصريح للصحفيين إلي محاور الجلسة غير العلنية لمجلس الشوري الاسلامي اليوم - الأحد - وقال: عقد الاجتماع بحضور البرلمانيين وبدون طرف من الحكومة، لأننا نحاول اجراء سلسلة من التنسيق بشأن مختلف قضايا البلاد، وخاصة القضايا الاقتصادية.
وقد قيم نعمتي الاجتماع بشكل إيجابي وقال: نأمل أن يتم تنفيذ نتائج أعمال اللجان والتكتلات البرلمانية في هذا المجال في وقت قريب.
كما أشار إلي القضايا أخري التي تمت مناقشتها في جلسة اليوم، منها ارتفاع سعر الصرف الأجنبي وعدم ارتياح الشعب من هذا الوضع ، مضيفا أن النواب أكدوا في هذا الاجتماع ، أن البنك المركزي سيعمل علي خمسة إجراءات بهدف جعل النتيجة فعالة.
وعقد مجلس الشوري الاسلامي اليوم جلسة غير علنية ولمدة ساعة واحدة لمناقشة القضايا الهامة في البلاد بمافيها الوضع الاقتصادي والمعيشية للشعب .
وتحدث نعمتي عن طلب استجواب وزراء الصناعة والمناجم والتجارة والطاقة والزراعة والطرق وبناء المدن الي الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي، ومن جانبها حولت الهيئة الرئاسية الطلب الي اللجان التخصصية.
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نعمتي

حل القضايا الاقتصادية

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دراسة القضايا الاقتصادية الخاصة في اجتماع رؤساء القوي الثلاث

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