إنطلاق المرحلة الاولي من سباق الدراجات علي الطريق في شمال غرب ايران

تبريز/30ايلول/سبتمبر/ارنا- انطلقت المرحلة الاولي من سباق الدراجات الهوائية علي الطريق في نسختها الثالثة و الثلاثين وفي مسافة تبلغ 151 كيلومترا بين محافظتي اذريايجان الشرقية والغربية (شمال غرب).

ويشارك في هذا السباق خمسة فرق محلية الي جانب ثمانية فرق اجنبية من المانيا و هولندا و بلجيكا و روسيا و جمهورية آذربيجان و ليتوانيا و التشيك و كازاخستان في منافسة تتوزع علي ست مراحل.
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إنطلاق المرحلة الاولي من سباق الدراجات علي الطريق في شمال غرب ايران

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